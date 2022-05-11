Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2022-MSÜ) sınavı 27 Mayıs 2022 tarihide ÖSYM tarafından yapıldı. MSÜ sınavının tamamlanmasıyla birlikte MSÜ 2022 sonuçları ÖSYM tarafından 14 Nisan’da açıklandı. MSÜ sonuçlarının açıklanmasından sonra adaylar bu kez de puanlarına göre Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına tercih işlemlerini gerçekleştirmeye başladı. Peki 2022 MSÜ tercihleri ne zaman bitecek? MSÜ 2022 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2022 MSÜ tercihleri ne zaman bitecek?

Adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 18 Nisan-13 Mayıs 2022 saat 23:59'a kadar yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2'nci seçim aşamalarına çağrılmayacaktır." ifadeleri yer aldı.

MSÜ 2022 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ 2022 tercih sonuçların açıklanacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

MSÜ tercihleri nasıl yapılacak?

Okul türüne göre belirlenen taban puanlar ve adayların ilgili 2022-MSÜ puan türündeki sırasına göre 2’nci seçim aşamalarına çağrılması ile ilgili bilgilendirme https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinden yapılacak olup sınav çağrıları Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Daire Başkanlığınca https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden yapılacaktır. Sınava çağırılan adaylar, sınava başvuru yaparken / tercih yaparken verdikleri cep telefonlarından bilgilendirilecektir. Bu nedenle adayların iletişim bilgilerinin doğru olması ve özellikle cep telefon numaralarının güncel olması çok önemlidir.

Yerleştirmede Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Harp Okullarına yerleşmeye hak kazanıp intibak eğitimine katılıp ayrılan adayların Meslek Yüksek Okulları tercihleri dikkate alınmayacaktır.

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