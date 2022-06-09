2022 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ 2022 tercih yerleştirme sonuçları:

2022 MSÜ tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 2022 yılında 27 Mart tarihinde düzenlendi. MSÜ 2022 sınav sonuçları 14 Nisan 2022 tarihinde ÖSYM tarafından açıklandı. 2022 MSÜ tercihleri 18 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında almıştı. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) askeri öğrenci aday tercihlerinde bulunan adaylar nefesini tutup 2022 MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi sorguluyor.

MSÜ 2022 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Tercih İşlemleri (2022-MSÜ) 16 Mayıs 2022 saat 23.59’da sona erdi.

Geçtiğimiz yıl Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) askeri öğrenci aday tercih işlemlerini 30 Nisan- 19 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı. Tercih sonuçları ise 11 Haziran 2021 tarihinde açıklanmıştı. Milli Savunma Üniversitesi tarafından yapılan değerlendirme sonrası MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr üzerinden 'güncel duyurular' ekranından açıklanacak.