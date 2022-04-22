Memur ve emekli maaşlarına her yıl enflasyon oranına göre iki kez zam yapılıyor. 2022 yılının ilk zammı ocak ayında yapıldı. Şimdi ise gözler temmuz ayı zamlarına çevrildi. Peki, 2022 memur zamları ne zaman belli olur? Temmuzda memura ne kadar zam var?

2022 memur zammı 2 dönem: Memura temmuzda ne kadar zam 2022?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak zamla ilgili konuştu. Bakan Bilgin, “Önümüzdeki Temmuz ayında emeklilerimizin en düşük emekli maaşını onların yüzünü güldürecek bir seviyeye çıkaracağız.Başka bir tarihi adım daha attık. Enflasyon yüzde 36 iken asgari ücreti yüzde 50 arttırdık” dedi.

Memur ve emekli maaşlarına enflasyon oranına göre zam yapılıyor. Ocak ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılında memur ve memur emeklilerine verilen ilk 6 ay için yüzde 5'lik zammı yüzde 7.5 olarak güncellediklerini açıklamıştı. Bu açıklamayla birlikte ocak ayında memurlara yüzde 30.5 oranında zam yapılmıştı.

6 aylık TÜFE'nin yüzde 30'a ulaması bekleniyor. Nisan, mayıs ve haziran ayında TÜFE yüzde 6 olursa; 6 aylık enflasyon yani temmuz maaş zammı oranı da yüzde 30.3 olacak.

Memurlar temmuz ayında yüzde 7 oranında sözleşme zammı da alacak. Temmuz ayında yüzde 7.5 oranındaki ocak zammını geçen 6 aylık enflasyon tutarında fark ödenecek.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu geçtiğimiz günlerde memur ve emekli zammıyla ilgili olarak, "Değerlendirmeler yapılarak 1 Temmuz'da Memur ve emeklilere maaş artışı yapılacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele alınacak" ifadelerini kullanmıştı.