2022 MEB EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 MEB EKYS Sonuçları...
Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında müdür yardımcısı görevini yürütmek isteyenlerin girdiği EKYS sınavı 20 Mart tarihinde yapıldı. 2022 EKYS sınav sorularının tamamına 20 Mart 2022 tarihinde ÖSYM üzerinden açıklandı. Peki, EKYS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2022 EKYS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM MEB EKYS sonuç sorgulama ekranı!
2022 MEB EKYS Sonuçları! Milli Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kadrolarında müdür yardımcısı olarak görev almak isteyen adayların mutlaka Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (EKYS) sınavına girmeleri ve yeterli başarıyı elde etmelerinin gerekliliği söz konusudur.
2022 EKYS sınavı 20 Mart 2022 Pazar günü gerçekleştirildi. 2022 EKYS sınavında adaylara çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan bir test uygulandı. EKYS sınavında şu konulardan sorular çıktı.
a) Genel kültür: %20.
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi: %10.
c) Değerler eğitimi: %10.
ç) Eğitim ve öğretimde etik: %10.
d) Eğitim bilimleri: %30.
e) Mevzuat (T.C. Anayasası, 5
2022 EKYS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
2022 takvimine göre, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı EKYS sonuçları 8 Nisan 2022 tarihinde ÖSYM'nin resmi sayfası üzerinden açıklanacak. ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile sorgulamaya açılacak. EKYS sınav sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. ÖSYM 2022 EKYS sonuç sorgulaması ekranı için tıklayın.