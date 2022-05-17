2022 LGS sınavı giriş belgesi ne zaman açıklanacak? LGS'ye hangi okulda gireceğim 2022

LGS sınav giriş belgesi için meraklı bekleyiş başladı. 2019-2020 Eğitim yılının 8. sınıfları için gerçekleştirilecek olan Liseye Geçiş Sınavı için tüm hazırlıklar sürüyor. LGS sınav giriş belgesi ne zaman ve nasıl alınır?

2022 LGS sınavı ne zaman?

Liseye Geçiş Sınavı (LGS) 5 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.

2022 LGS sınav saati kaç?

5 Haziran 2022'de uygulanacak LGS’DE birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak.

2022 LGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

LGS sınav giriş belgesi henüz yayımlanmadı. LGS sınav giriş belgesi 27 Mayıs 2022 tarihinde e okul sistemi üzerinden erişime açılacak. Kılavuza göre fotoğraflı sınav giriş belgesi, 27 Mayıs'tan itibaren e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden açıklanacak. Okul müdürlükleri bu tarihten itibaren öğrencilerinin sınav giriş belgelerini alacak ve mühürleyerek öğrencilere teslim edecek.

2022 LGS sınav soru sayısı kaç?

Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak. Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

2022 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları 30 Haziran 2022 tarihinde açıklanacak.