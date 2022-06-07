8.sınıf öğrencileri 5 Haziran Pazar günü LGS’ye girdi. Sınava giren milyonlarca öğrenci sonuçların ne zaman ilan edileceğini araştırmaya başladı. Peki, LGS tercihleri ne zaman yapılacak?

2022 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

5 Haziran Pazar günü gerçekleşen sınavın sonuçları 30 Haziran 2022’de açıklanacak. Sınava giren öğrenciler ise tercih işlemlerinin yapılacağı tarihi araştırmaya başladı. LGS tercihlerinin temmuz ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor. Ancak konu hakkında resmi bir açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz. Tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla okulların taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları öğrenilmiş olacak.

Okul kontenjanlarıyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den açıklama geldi. Bakan Özer, “Kontenjanlar belli oldu ama çalışmalar devam ediyor. Bildiğiniz gibi bu oranlar genelde yüzde 12-13 bandında devam ediyor. Yine aynı şekilde olacak. İlaveler, çıkartılanlar olabilir. Geçen seneki oranla hemen hemen aynı olacak. Belki biraz artmış olabilir. Öğrencilerimiz rahat bir şekilde istedikleri okullara girebilecekler. Onunla ilgili bir sıkıntı yaşanmayacak” dedi.