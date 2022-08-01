2022 LGS lise 2. nakiller ne zaman yapılacak? 2. nakil tercih başvuruları başladı mı?
LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları 25-29 Temmuz tarihleri arasında yapıldı. LGS yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler 1. nakil tercihlerini açıklanan tarihler arasında yaptı. MEB’den gelen son dakika açıklamasına göre LGS 1. nakil yerleştirme sonuçları açıklandı. LGS 1. yerleştirme nakil sonuçlarına göre bir liseye yerleşemeyen öğrenciler için ikinci nakil başvurusu alınacak. Peki lise 2. nakil tarihleri ne zaman? Lise 2. yerleştirme nakiller ne zaman yapılacak? MEB lise ikinci nakil başvuruları başladı mı? Lise nakilleri ne zaman yapılacak? İşte 2022 lise nakil tarihleri.
2022 LGS kapsamında merkezi ve yerel yerleştirme sonuçları, "meb.gov.tr" ile "sonuc.meb.gov.tr" internet adresleri üzerinden açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS yerleştirme sonuçlarına göre liseye yerleşemeyen öğrenciler için nakil takvimi işlemekte. Lise tercihlerini nakil yoluyla yapacak öğrenciler 25-29 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercihlerini tamamladı. MEB de 1 Ağustos 2022 Pazartesi günü LGS 1. nakil yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Lise 1. nakil tercih sonuçlarına göre bir liseye yerleşemeyen öğrenciler 2022 LGS 2. nakil başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? MEB Lise 2. nakiller ne zaman? sorularını sormakta.
2022 LGS lise 2. nakiller ne zaman yapılacak?
Lise 2. nakil başvuruları 1 Ağustos itibariyle başladı. Bugün başlayan yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvurularının 1-5 Ağustos tarihlerinde yapılabileceğini belirten Bakan Mahmut Özer, şöyle devam etti: "İkinci nakil yerleştirme sonuçları 8 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 8 Ağustos'ta tamamlanacak. İkinci nakil yerleştirme sonunda da hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 19 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak. Öğrenci ve velilerimizin hiçbir endişesi olmasın, çok az sayıda öğrencimiz kaldı onlar da müsterih olsunlar, süreç sonunda herkes mutlaka yerleştirilecek."