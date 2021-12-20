Üniversite öğrencileri kasım ayında KYK burs ve öğrenim kredisi başvurusunda bulundu. Sonuçlar ise 14 Aralık akşamı açıklandı. İlk kez burs alanlar ve halihazırda KYK’dan ödeme alanlar 2022 yılında ne kadarlık bir zam yapıldığını araştırıyor.

2022 KYK yüksek lisans bursu ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2021 yılında 449 bin 355 öğrencimize burs, 1 milyon 32 öğrencimize kredi verdik. Her yıl ortalama 150 bin yeni öğrenci burs almaya hak kazanıyordu. Bu yıl yüzde 20 artışla 180 bin evladımız burs imkanına kavuşacaktır. Bu ülkede üniversite harçlarını biz kaldırdık” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Lisans öğrencilerine 850 lira, yüksek lisans 1750 lira, doktora öğrencilerine ödenen burs ve öğrenim kredisini 2550 liraya çıkartıyoruz” diye konuştu.