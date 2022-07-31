31 Temmuz Pazar günü 81 ilde KPSS heyecanı yaşandı. Sınavın ardından adaylar bazı soruların cevaplarını araştırmaya başladı. Söz konusu sorulardan biri de "UNESCO 2021'i ne yılı ilan etti?" sorusuydu. Peki, sorunun doğru cevabı nedir?

2022 KPSS UNESCO sorusunun cevabı nedir?

2021 yılı, Türk dili ve kültürünün en önemli şahsiyetlerinden Yunus Emre’nin vefatının 700. yıl dönümü olması münasebetiyle UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alındı. 30 Ocak 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Genelge ile 2021 yılı Cumhurbaşkanlığımız tarafından “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” olarak ilan edilmiştir.