  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim 2022 KPSS ortaöğretim önlisans lisans sınavı ne zaman? ÖSYM 2022 sınav takvimi
Eğitim

2022 KPSS ortaöğretim önlisans lisans sınavı ne zaman? ÖSYM 2022 sınav takvimi

KPSs 2022 sınav takvimi merak ediliyor. Lise mezunu vatandaşlara yönelik düzenlenecek 2022 KPSS Ortaöğretim sınavının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. 2022 KPSS ortaöğretim, önlisans ve lisans sınavına hazırlanan adaylar ÖSYM 2022 KPSS sınavının ne zaman yapılacağını sorguluyor. Peki 2022 Ortaöğretim KPSS ne zaman yapılacak? KPSS 2022 önlisans sınavı ne zaman? KPSS lisans 2022 sınavı ne zaman yapılacak? KPSS ne zaman yapılacak? 2022 KPSS ortaöğretim önlisans lisans sınav tarihleri belli oldu mu? 2022 ortaöğretim önlisans lisans sınav sınav tarihi.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 16:48:00 - 2021-11-23 16:49:27
2022 KPSS ortaöğretim önlisans lisans sınavı ne zaman? ÖSYM 2022 sınav takvimi

2022 KPSS tarihleri son dakika haberi: Lise, önlisans ve lisans mezun olan öğrencilerin katılım sağlayacağı 2022 KPSS'nin tarihi merakla bekleniyor. Ortaöğretim KPSS sınavı ne zaman yapılacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 KPSS sınavı yapılacak. İki yılda bir yapılan KPSS ortaöğretim ve önlisans sınavları 2022’de yapılacak.

2022 KPSS ortaöğretim önlisans lisans sınav tarihleri belli oldu mu?

ÖSYM 2022 sınav takviminin henüz yayınlanmaması nedeniyle KPSS’nin 2022 yılında ne zaman yapılacağı belli değil. Ancak Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin 2022 yılına ait sınav takvimini yayınlamasıyla birlikte hem sınavların tarihleri hem de başvuruların tarihleri netlik kazanacak. Bu nedenle kurumdan gelecek 2022 sınav takvimi açıklamasının beklenmesi gerekiyor. ÖSYM Sınav Takvimi 2021 yılında Ocak ayında yayınlanmıştı.

KPSS sınavı ne zaman? 

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 1 Ağustos'ta, KPSS Alan Bilgisi 1. gün oturumları 7 Ağustos'ta, 2. gün oturumları 8 Ağustos'ta yapılmıştı. 2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 15 Ağustos'ta düzenlenmişti. KPSS 2021 başvuruları ise 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılmıştı. KPSS sonuçları 16 Eylül'de açıklanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya'da sarhoş koca, eşinin gözüne bıçak sapladı
Dünya

Rusya'da sarhoş koca, eşinin gözüne bıçak sapladı

Rusya'da sarhoş koca tartıştığı sırada eşinin gözüne büyük bir bıçak sapladı. Hastaneye kaldırılan kadının gözünü kaybettiği belirtildi...
Uzman isimden kritik altın açıklaması! 'Ani olmayabilir' deyip uyardı
Ekonomi

Uzman isimden kritik altın açıklaması! 'Ani olmayabilir' deyip uyardı

Ons altında yaşanan düşüşe ilişkin konuşan Biz Finansal Danışmanlık Kurucu ortağı Murat Özsoy "Bu sert düşüş akabinde 1805 dolar seviyesine ..
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Gündem

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay