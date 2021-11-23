2022 KPSS ortaöğretim önlisans lisans sınavı ne zaman? ÖSYM 2022 sınav takvimi

2022 KPSS tarihleri son dakika haberi: Lise, önlisans ve lisans mezun olan öğrencilerin katılım sağlayacağı 2022 KPSS'nin tarihi merakla bekleniyor. Ortaöğretim KPSS sınavı ne zaman yapılacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 KPSS sınavı yapılacak. İki yılda bir yapılan KPSS ortaöğretim ve önlisans sınavları 2022’de yapılacak.

2022 KPSS ortaöğretim önlisans lisans sınav tarihleri belli oldu mu?

ÖSYM 2022 sınav takviminin henüz yayınlanmaması nedeniyle KPSS’nin 2022 yılında ne zaman yapılacağı belli değil. Ancak Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin 2022 yılına ait sınav takvimini yayınlamasıyla birlikte hem sınavların tarihleri hem de başvuruların tarihleri netlik kazanacak. Bu nedenle kurumdan gelecek 2022 sınav takvimi açıklamasının beklenmesi gerekiyor. ÖSYM Sınav Takvimi 2021 yılında Ocak ayında yayınlanmıştı.

KPSS sınavı ne zaman?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 1 Ağustos'ta, KPSS Alan Bilgisi 1. gün oturumları 7 Ağustos'ta, 2. gün oturumları 8 Ağustos'ta yapılmıştı. 2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 15 Ağustos'ta düzenlenmişti. KPSS 2021 başvuruları ise 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılmıştı. KPSS sonuçları 16 Eylül'de açıklanmıştı.