KPSS önlisans başvurusunda bulunacak olanlar sınavın ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, KPSS önlisans başvuru işlemi ne zaman yapılacak?

2022 KPSS Önlisans başvuruları ne zaman başlayacak ne zaman sona erecek?

İki yılda bir gerçekleşen KPSS önlisans hazırlıklarını sürdürenler 2022 sınavının ne zaman gerçekleşeceğini araştırıyor. 2022-KPSS ön lisans başvuruları 3-15 Ağustos 2022'de alınacak. 2 Ekim'de gerçekleştirilecek olan sınavın sonuçları ise 27 Ekim 2022'de açıklanacak.

KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans, ortaöğretim okullarından veya ön lisans programlarından (lise, meslek lisesi, iki yıllık meslek yüksekokulları ve dengi açıköğretim) mezun olanlar ile sınavın geçerlilik süresi içerisinde (iki yıl) mezun olabilecek durumda bulunanlar içindir.

Sınava, ortaöğretim okullarından, ön lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde ortaöğretim / ön lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilecektir.