2022 KPSS lisans geç başvurular başladı mı? KPSS geç başvurusu ne zaman, KPSS geç başvuru ücreti ne kadar?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2022'de yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans başvuruları 6 Haziran'da sona erdi. Peki KPSS lisans geç başvuru tarihi ne zaman? 2022 KPSS geç başvurular başladı mı, ne zaman başlayacak, ne zaman sona erecek? KPSS önlisans başvurusu 2022 ne zaman? 2022 KPSS Önlisans sınavı ne zaman? KPSS ortaöğretim başvurusu 2022 ne zaman? KPSS ortaöğretim 2022 sınavı ne zaman? 2022 KPSS DHBT başvurusu ne zaman? KPSS DHBT 2022 sınavı ne zaman? İşte ÖSYM 2022 KPSS takvimi...

2022 KPSS geç başvuru tarihi ne zaman?

KPSS 2022 Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT başvurusunu 24 Mayıs-6 Haziran 2022 tarihleri arasında yapamayanlar 15-16 Haziran 2022 geç başvuru gününde başvuru yapabilecek.

KPSS 2022 lisans geç başvuru ücreti ne kadar?

Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak 15-16 Haziran 2022 tarihlerinde ödenecek.

KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür, Eğitim Bilimleri Sınavı 2022 ne zaman?

KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür, Eğitim Bilimleri Sınav tarihi: 31 Temmuz,

KPSS Alan Bilgisi 2022 sınavı ne zaman?

1. gün sınavı: 6 Ağustos'ta 2.gün sınavı ise 7 Ağustos'ta yapılacak.

2022 KPSS ÖABT sınav tarihi

2022 KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Sınavı: 14 Ağustos

KPSS önlisans başvurusu 2022 ne zaman?

KPSS 2022 önlisans başvuruları ise 3 Ağustos'ta başlayıp 15 Ağustos'ta bitecek.

2022 KPSS Önlisans sınavı ne zaman?

2022 KPSS Önlisans sınavı da 2 Ekim'de yapılacak.

KPSS ortaöğretim başvurusu 2022 ne zaman?

KPSS 2022 Ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylülde başlayıp 13 Eylül'de bitecek.

KPSS ortaöğretim 2022 sınavı ne zaman?

KPSS 2022 ortaöğretim sınavı 6 Kasım'da ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek.

2022 KPSS DHBT başvurusu ne zaman?

KPSS 2022 DHBT sınavı için başvurular 7 - 17 Ekim tarihleri arasında alınacak.

KPSS DHBT 2022 sınavı ne zaman?

2022 KPSS DHBT sınavı da 27 Kasım'da yapılacak.