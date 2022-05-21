Kamu personeli olmak isteyenler KPSS hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. KPSS’ye girecek olanlar ise başvuru tarihlerinin ne zaman olduğunu, başvuru ücretlerinin belli olup olmadığını araştırıyor. Peki, 2022 KPSS lisans başvuru ücreti ne kadar?

2022 KPSS Lisans başvuruları başladı mı? KPSS 2022 başvurusu ne zaman yapılacak?

KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos, KPSS ÖABT 14 Ağustos, KPSS Önlisans 2 Ekim, KPSS Ortaöğretim 6 Kasım, KPSS DHBT 27 Kasım tarihinde yapılacak.

31 Temmuz’da yapılacak olan KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLER), KPSS Lisans (Alan Bilgisi), KPSS ÖABT sınavlarının başvuruları 24 Mayıs-6 Haziran 2022 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru tarihi ise 15-16 Haziran 2022... KPSS Lisans sonuçları ise 2 Eylül 2022'de ilan edilecek.

2022-KPSS ön lisans başvuruları 3-15 Ağustos 2022'de alınacak. 2 Ekim'de gerçekleştirilecek olan sınavın sonuçları ise 27 Ekim 2022'de açıklanacak.

2022-KPSS Ortaöğretim sınavı başvuruları 1-13 Eylül tarihlerinde alınacak. 6 Ekim'de yapılacak olan sınavın sonuçları 1 Aralık 2022'de açıklanacak.

2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı başvuruları 7-17 Ekim 2022'de alınacak. Geç başvuru tarihi olarak 25 Ekim 2022 açıklandı. 27 Kasım'da yapılacak olan sınavın sonuçları 16 Aralık 2022'de duyurulacak.

KPSS başvuruları nasıl yapılıyor?

KPSS sınavlarına başvuru yapmak isteyenler işlemlerini online olarak gerçekleştirebilir. ÖSYM'nin Adaya İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden başvurular alınıyor. Başvuru işleminin onaylanması için belirlenen süre içerisinde adayların sınav ücretini yatırması gerekiyor.

KPSS sınav başvuru ücretlerine ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.