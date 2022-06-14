2022 KPSS DHBT sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM DHBT başvuru tarihi:
DHBT ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı sınava girecek olan adaylar tarafıdan merak ediliyor. KPSS lisans başvuruları bitti. Normal süre zarfından KPSS lisans başvurusunda bulunamayan adaylar KPSS geç başvuru tarihinde başvurularını tamamlamakta. Diyanet bünyesinde görev almak isteyenler KPSS başvurularını yapmak durumunda. ÖSYM DHBT sınavının tarihi ÖSYM tarafından açıklandı. Peki, DHBT Ne Zaman? İşte DHBT Sınav Tarihi.
Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) bünyesinde din hizmetlerinde görev alacak personelin atanmasında kullanılacak puanların hesaplanmasında, KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri sonuçları da kullanılacaktır. Bu nedenle, Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerden DHBT’ye lisans düzeyinde katılacak olanların KPSS’nin Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna ve lisans düzeyinde Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testine (DHBT) katılmaları zorunludur.
2022 KPSS DHBT sınavı ne zaman yapılacak?
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 27 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak.
2022 KPSS DHBT başvuruları ne zaman başlayacak?
2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) için başvurular 7-17 Ekim 2022 tarihleri arasında kabul edilecek.
KPSS ortaöğretim başvuru tarihleri
KPSS Ortaöğretim başvuruları 01 Eylül 2022 - 13 Eylül 2022 tarihleri arasında alınacak.
KPSS ortaöğretim sınav tarihi
KPSS Ortaöğretim 06 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak.
KPSS lisans sınav tarihi
KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) 31 Temmuz 2022 tarihinde uygulanacak.
KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün 06 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.
KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün 07 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.
2022 ÖABT sınav tarihi
KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 14 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.
KPSS önlisans sınav tarihi 2022
KPSS Ön Lisans 02 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak.