2022 İSG/1 sınav saati kaç? ÖSYM 2022 İSG-1 sınav kaçta başlayacak kaçta bitecek?
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı’na girecek olanlar sınavın ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, İSG sınavı hangi gün? 2022 İSG/1 sınavı hangi gün? İSG sınav saati:
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı’nın (İSG) ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki, İSG sınav giriş belgesi yayımlandı mı?
2022 İSG/1 sınav saati kaç? ÖSYM 2022 İSG-1 sınav kaçta başlayacak kaçta bitecek?
2022 İSG/1 15 Mayıs Pazar günü yapılacak. İSG; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illerinde yapılacaktır. Adaylar sınav binasına saat 10.00'dan sonra alınmayacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve 75 dakika sürecek. İSG sonuçları ise 7 Haziran 2022'de açıklanacak.
İSG/2 Sınavı ise 11 Aralık 2022 tarihinde yapılacak. İSG/2 Sınavına başvurular ise 26 Ekim-2 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adayla sınav giriş bilgilerine ÖSYM'nin ais web sitesi üzerinden öğrenebiliyor.