2022 imar affı ne zaman? Yeni imar affı çıkacak mı? Resmi Gazete imar affı 2022: 2023 imar affı çıkacak mı?

Kaçak ve çarpık yapılaşmayı engellemek amacıyla gerçekleştirilen imar affı yeniden gündeme geldi. BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici son olarak 2018 yılında uygulanan imar barışından yararlanamayanların yeni bir düzenleme beklediğini hatırlattı. İşte 2022 imar barışında son durum gelişmeleri...

İMAR AFFI NEDİR?

İmar affı gecekondu ve imar mevzuatına göre yapılmayan ve inşa edilmeyen yapıların mülkiyet ve uygulanma sorunlarını düzenleyen kanuna denir. İmar affının bir diğer adı imar barışıdır. İmar affı (imar barışı) ilk kez 1984'de çıkarıldı. Affın amacı, kaçak ve çarpık yapılaşmayı engellemektir.

IMAR BARIŞI OLACAK MI?

BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici tarafından TBMM'ye sunuldu. Teklif gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:

"Yüz binlerce vatandaşımız ve binlerce aile iptal edilen yapı kayıt belgeleri neticesinde; idari para cezaları, yıkım kararları ve haklarında açılan ceza davaları sebebiyle telafisi güç mağduriyetler yaşamaktadırlar. Barınma ihtiyacını karşılamak üzere özel mülkiyetler üzerine yapılmış ve yapı kayıt belgesi almış, bir kısım yapı kayıt belgesi iptal olmuş ve iptal olma aşamasında olan yapılar; kamu zararı, iskan ve imar yönünden incelenmek sureti ile yapı sahiplerinin yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi amaçlanmaktadır.

2018 yılında, 31 Aralık 2017'den önce yapılmış, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapıların imar ve iskan sorununun çözülmesi amacıyla imar barışı düzenlemesini hayata geçirmişti. Yapı kayıt belgesi almak için bedelin en az yüzde 25'inin yatırılması gereken uygulamada, geri kalan ödeme için verilen süre ise 31 Aralık 2019'da sona erdi. Kaçak yapı inşa eden ancak imar barışından faydalanamayan milyonlarca yapı sahibi yeni bir düzenleme bekliyordu.

Konu şimdilik değerlendirme sürecinde.

İmar barışı ne zaman çıkacak 2022-2023? İmar affı gelecek mi?

İMAR BARIŞI ÇIKACAK MI?

İmar affı yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Konunun Meclis’te görüşülmesinin ardından kabul edilmesi durumunda yeni gelişmelerin olması bekleniyor. Henüz resmi bir açıklama gelmese de imar barışı çıkması durumunda detaylar ve kimlerin faydalanabileceği duyurulacak.

2022 İmar Affı Resmi Gazete ilanları için TIKLAYINIZ