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Spor 2022 FIFA Dünya Kupası kura çekimi ne zaman saat kaçta?
Spor

2022 FIFA Dünya Kupası kura çekimi ne zaman saat kaçta?

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'nda grup kuralarının ne zaman çekileceği merak ediliyor. Peki, Dünya Kupası kuraları ne zaman çekilecek?

Yeniakit Publisher
2022-03-31 13:56:00 -
2022 FIFA Dünya Kupası kura çekimi ne zaman saat kaçta?

21 Kasım-8 Aralık tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'nda grup kuralarının ne zaman çekileceği merak ediliyor. Peki, Dünya Kupası kuraları ne zaman çekilir?

2022 FIFA Dünya Kupası kura çekimi ne zaman saat kaçta?

Dünya Kupası kura çekimi 1 Nisan Cuma günü Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilecek. Kura çekimi Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak.

Katar'ın ev sahibi kontenjanıyla doğrudan katıldığı FIFA Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. Kupada yer alan 32 takım, 8 gruba ayrılacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.

Torbaların bugün açıklanacak FIFA dünya sıralamasıyla netleşeceği Dünya Kupası'nda Katar, Brezilya, Belçika, Fransa, Arjantin, İngiltere, İspanya, Portekiz, Meksika, Hollanda, Danimarka, Almanya, Uruguay, İsviçre, ABD, Hırvatistan, Senegal, İran, Japonya, Fas, Sırbistan, Polonya, Güney Kore, Tunus, Kamerun, Kanada, Ekvador, Suudi Arabistan ve Gana mücadele edecek. Son üç takım ise play-off'larla belirlenecek.

2022 Dünya Kupası'na katılacak takımlar hangileri? Kimler 2022 Dünya Kupası'na katılacak?
2022 Dünya Kupası'na katılacak takımlar hangileri? Kimler 2022 Dünya Kupası'na katılacak?

Spor

2022 Dünya Kupası'na katılacak takımlar hangileri? Kimler 2022 Dünya Kupası'na katılacak?

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