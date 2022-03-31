Türkiye, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda Portekiz’e 3-0 mağlup oldu ve Katar biletini yitirdi. Dünya Kupası maçlarını takip edecek olanlar ise kura çekiminin ne zaman yapılacağını, torbaları araştırmaya başladı.

2022 Dünya Kupası torbaları | 2022 Dünya Kupası hangi takım hangi torbada?

2022 Dünya Kupası grup kuraları 1 Nisan Cuma Türkiye saatiyle 19.00’da çekilecek. Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. Kupada yer alan 32 takım, 8 gruba ayrılacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ülkeler, adlarını son 16 turuna yazdıracak. Şu ana kadar 29 takımın katılma hakkı kazandığı turnuvada mücadele edecek son üç ekip, play-off maçlarının ardından belirlenecek.

1. torba: Katar, Brezilya, Belçika, Fransa, Arjantin, İngiltere, İspanya, Portekiz

2. torba: Meksika, Hollanda, Danimarka, Almanya, Uruguay, İsviçre, ABD, Hırvatistan

3. torba: Senegal, İran, Japonya, Fas, Sırbistan, Polonya, Güney Kore, Tunus

4. torba: Kamerun, Kanada, Ekvador, Suudi Arabistan, Gana, Galler/İskoçya-Ukrayna, Peru/Birleşik Arap Emirlikleri-Avustralya, Kosta Rika-Yeni Zelanda