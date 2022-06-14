2022 DGS sınavı ne zaman? ÖSYM 2022 DGS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? DGS sonuçları ne zaman açıklanır?

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS), başvurular, 13 – 23 Mayıs 2022 tarihleri arasında alındı.

2022 DGS sınavı ne zaman?

Her yıl ÖSYM tarafından gerçekleştirilen DGS sınavı 2022 yılı için 03 Temmuz 2022 tarihinde yapılacak.

DGS sınavı saat kaçta başladı?

DGS’de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacaktır. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır. Adayların, sınav günü saat 10.00’a kadar sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

DGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

2022 DGS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? 3 Temmuz tarihinde gerçekleşecek olan DGS için sınav yerleri, sınavdan 10 gün öncesi itibariyle yayımlanacak. Dolayısıyla DGS sınav yerlerinin 24 Haziran tarihinde yayımlanacağı söylenebilir.

2022 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından 2022 DGS sonuçları 12 Ağustos tarihinde açıklanacak.

2022 DGS puan hesaplama nasıl yapılacak?

2022-DGS'de her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacak. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacak.

DGS sınav süresi ne kadar?

2022-DGS'de soru sayısı 100 ve sınav süresi 135 dakika olacak.

DGS sınavına kimler girecek?

Lisans programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki bütün mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvuruda bulunabilmektedirler.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denklik belgesi kabul edilen adaylar da Dikey Geçiş Sınavı DGS'ye başvurabilmektedirler.