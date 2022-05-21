2022 DGS başvurusu ne zaman bitecek? 2022 DGS geç başvuru tarihi ne zaman? ÖSYM DGS sınav tarihi hangi gün?

ÖSYM tarafından 13 Mayıs 2022 tarihinde alınan 2022 DGS için başvurular devam ediyor. Sınava katılacak olan adaylar başvuru işlemlerinin ne zaman sona ereceğini araştırıyor. ÖSYM meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları kapsamında uygulayacağı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için başvurular sürüyor. Peki 13 Mayıs’ta başlayan DGS başvuruları ne zaman bitecek?

2022 DGS başvuru tarihi ne zaman sona erecek?

ÖSYM 2022 DGS başvuruları 13 Mayıs tarihinde almaya başladı. DGS başvurusu yapacak adaylar başvurularını 23 Mayıs'a kadar yapabilecek.

2022 DGS geç başvuru tarihi ne zaman?

DGS başvuru tarih aralığını kaçıran adaylar, DGS geç başvuru gününde başvuru işlemini tamamlayabilir. DGS geç başvuru işlemleri 31 Mayıs 2022 Salı tarihinde alınacak.

DGS 2022 başvuru ücreti ne kadar?

ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre adayların DGS başvuru ücreti olarak 190 TL sınav ücretini yatırmaları gerekiyor.

DGS başvuru ücreti hangi bankaya yatacak?

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

DGS sınavı 2022 ne zaman?

DGS 3 Temmuz tarihinde düzenlenecek. DGS'de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanıyor. Sınav, saat 10.15'te başlıyor ve cevaplama süresi 150 dakika oluyor.

DGS sınavı nasıl olacak, DGS’de kaç soru soruluyor?

DGS’de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika olacaktır. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.

2022 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM 2022 DGS sonuçları 12 Ağustos 2022 tarihinde açıklanacak. 2022 DGS başvuru kılavuzu için tıklayın