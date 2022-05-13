2022 DGS başvuru ücreti ne kadar? DGS sınav başvuru ücreti kaç para?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 03 Temmuz'da yapılacak DGS için başvurular 13 Mayıs 2022 Cuma günü itibaren alınmaya başlandı.

DGS başvuruları ne zaman sona erecek?

2022 DGS başvuruları 23 Mayıs'ta sona erecek. DGS sınavına katılacak adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından yapabilecek. Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacak. Bu nedenle adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olması gerekiyor. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının "https://hayatevesigar.saglik.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek. 2022-DGS'de her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacak. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacak.

2022 DGS başvuru ücreti ne kadar?

DGS başvuru ücreti ne kadar? DGS başvuru ücreti 190 TL olarak açıklandı. Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER”alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir. Aynı zamanda kılavuzda belirtilen bankalarda da ödeme yapılabiliyor.

DGS 2022 sınavı ne zaman?

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS), 03 Temmuz 2022 tarihinde uygulanacaktır.

DGS başvuru kılavuzu 2022 için tıklayın