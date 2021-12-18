2022 Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi için 327 kabul oyuna karşılık 197 ret oyu kullanıldı.

TBMM Genel Kurulu'nda, Meclis'teki siyasi partilerin katılımıyla 12 gün süren 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmelerinde bugün sona gelindi.

Bütçe Kanun Teklisi 327 oyla kabul edildi

Sık sık kavga ve tartışmalara neden Bütçe Kanun Teklifi için toplam 524 milletvekili oy kullandı.

197 ret oyu kullanılan Bütçe Kanunu Teklifi 327 oyla kabul edilerek Meclis'ten geçti.

Şentop : Nahoş durumlar için üzüntülerimi belirtmek isterim

TBMM Genel Kurulu'nda 2022 bütçesi görüşmelerinin son gününde konuşan Meclis Başkanı Mustafa Şentop, "Görüşmeler sırasında zaman zaman gerilimler yaşanmış, fikir ayrılıkları kimi zaman maalesef hoş olmayan şekilde üsluplara yansımıştır. Milletimizin şahit olduğu nahoş durumlar için üzüntülerimi belirtmek isterim" dedi.

İçeriği

Kanun teklifinin genel gerekçesinde, söz konusu kanun teklifinin Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na uygun olarak hazırlandığı belirtildi. Kanun teklifinin hedefleri arasında ise salgın sonrası toparlanma döneminde büyüme potansiyelini artırma, nitelikli istihdam, enflasyon ve cari açık yaratmama, yurt içi tasarruf, yeşil dönüşümü dikkate almak, gelir adaletini sağlamak gibi esaslar yer aldı.

Bütçeye eklenen ödenekler

Kanun teklifine göre; belirtilen hizmet ve amaçları gerçekleştirmek veya bütçede öngörülmeyen hizmetler için gerektiğinde aktarma yapılmak üzere yedek ödenek konulabilecek ve bu ödeneklerden aktarma yapmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak. Bu kapsamda Strateji ve Bütçe Başkanlığı bütçesine ‘Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği’, ‘Yedek Ödenek’, ‘Yatırımları Hızlandırma Ödeneği’, ‘Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği’ konulacak.

Aktarma, ekleme, devir ve iptal işlemleri

Ödeneklerin verimli ve etkin şekilde kullanılması amacıyla kamu idarelerinin yıl içerisinde ortaya çıkabilecek ihtiyaç fazlası ödenekleri, diğer kamu idarelerinin ihtiyaçlarının karşılanmasında veya öncelikli hizmetlerde kullanılabilecek. Bunun için genel bütçe ödeneklerinin yüzde 10’unu aşmamak kaydıyla genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin ödeneklerini, kamu idareleri arasında veya Strateji Bütçe Başkanlığı’nın Yedek Ödenek tertibine aktarmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yaptıracağı işlere ilişkin ödeneklerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bütçesine aktarabilecek.

Savunma bütçesinin idaresi

Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçelerinde yer alan ve tek merkezden yönetilmesi gereken ikmal ve tedarik hizmetlerine ilişkin ödeneği, kurumlar arasında aktarmaya ilgili kurumlar yetkili olacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin stratejik hedef planı ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın ihtiyaç planı uyarınca temini gerekli modern silah, araç ve gereçler ile gerçekleştirilecek savunma ve NATO alt yapı yatırımları için yıl içinde yapılacak harcamalar, Savunma Sanayii Destekleme Fonu’nun kaynakları, bu amaçla bütçeye konulan ödenekler ve diğer ayni ve nakdi imkanlar değerlendirilmek suretiyle Savunma Sanayii İcra Komitesi’nce tespit edilecek esaslar çerçevesinde karşılanacak.