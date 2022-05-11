2022 BİLSEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM mülakat sonuç sayfası:

BİLSEM ön değerlendirme uygulaması 19 Şubat tarihinde başladı. Ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrencilerin giriş belgeleri e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden 2 Şubat tarihinde yayınlanacak. Öğrenciler yetenek alanlarına göre 19 Şubat- 8 Mayıs tarihleri arasında değerlendirmeye alındı.

2022 BİLSEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

BİLSEM değerlendirme sınav sonuçları 13 Mayıs'ta açıklanacak. Kayıt yapmaya hak kazanan öğrenciler 19 Ağustos 2022'de duyurulacak. BİLSEM sonuç sorgulama ekranı için tıklayın

Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçme işlemi 1, 2 ve 3. Sınıf seviyelerinde aşağıdaki sıra izlenerek yapılacaktır:

a) Tablet bilgisayarla grup tarama uygulaması

b) Grup tarama uygulamasında başarılı olan öğrencilerin yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınması

Grup tarama uygulamasında başarılı olan öğrenciler yetenek alanlarına göre (genel zihinsel, resim ve müzik yetenek) kendisine bildirilen tarih ve saatte bireysel değerlendirmeye alınacaktır.

1- Aşama: Aday Belirleme Öğretmen, öğrencinin yetenek alanına uygun gözlem formu doldurur.

2- Aşama: Bilsem Sınavı Grup Tarama Aday gösterilen öğrenciler grup tarama uygulamasına tabi tutulur.

3- Aşama: Bilsem Sınavı Bireysel Değerlendirme Grup tarama aşamasında başarılı olan öğrenciler bireysel değerlendirme aşamasına alınır.

Bireysel değerlendirmeler genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında ayrı ayrı yapılmaktadır. Bireysel değerlendirme aşamasında Genel Müdürlük tarafından belirlenen puan barajını geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezine yerleşmeye hak kazanacaktır.

Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçim süreci ile ilgili iş ve işlemler il tanılama sınav komisyonları tarafından yürütülecektir.

BİLSEM Nedir?

Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM); örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.

Özel yetenekli öğrencilere kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için okullarda verilen eğitimi zenginleştiren ve farklılaştıran bir eğitim programı sunan bilim ve sanat merkezleri 81 ilde hizmet vermektedir.

BİLSEM sınavına nasıl başvurulur?

BİLSEM sınavına öğrenciler bireysel olarak başvuru yapamıyor. Öğrencilerin sınava girebilmesi için sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilmiş olmaları gerekmektedir. Bilsem sınavına sadece birinci, ikinci ve üçüncü sınıf öğrencileri katılabilmektedir. Bu sınav, tablet üzerinden interaktif olarak yapılan bir sınavdır.