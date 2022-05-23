2022 bahar dönemi AÖF final sınavı ne zaman? 2022 AÖF final sınav yerleri belli oldu mu?

2022 AÖF final sınavı ne zaman online mı olacak? Anadolu Üniversitesi, AÜ Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakülteleri (AÖF) 2021 2022 final sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavları 08- 09 Ocak 2022 tarihlerinde yapıldı. 2022 AÖF bahar dönemi ara sınavı 2 Nisan ve 3 Nisan'da tamamlandı. AÖF vize sınavının ardından açık öğretim final sınavlarına hazırlanan öğrenciler, AÖF dönem sonu sınavı ne zaman yapılacak, AÖF bahar final sınav giriş yerleri açıklandı mı? sorularına cevap arıyor.

AÖF bahar dönemi 2022 final sınavı ne zaman?

Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları 21- 22 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleşecek.

AÖF bahar final sınav yerleri açıklandı mı?

AÖF sınav giriş belgeleri de https://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden yayınlanacak. Ancak henüz AÖF sınav giriş yerleri açıklanmadı. 2 Nisan ve 3 Nisan tarihleri aralığında gerçekleştirilen vize sınavının giriş yerleri 25 Mart’ta açıklanmıştı.

AÖF final sınavı ne zaman online mı olacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavın yüz yüze olacağı açıklandı.

2022 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?

AÖF Yaz Okulu Sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.