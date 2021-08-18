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Spor 2022 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın katılım koşulları açıklandı
Spor

2022 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın katılım koşulları açıklandı

Türkiye Atletizm Federasyonu, Almanya'nın Münih kentinde 2022'de yapılacak Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın katılım koşullarının açıklandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-08-18 08:09:00 -
2022 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın katılım koşulları açıklandı

Türkiye Atletizm Federasyonundan (TAF) yapılan açıklamada, Avrupa Atletizm Birliğinin son şeklini verdiği barajlar ve katılım koşullarının bugün yayımlandığı belirtilerek," Münih'teki 2022 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın katılım listesi yol yarışmaları ve bayrak yarışmaları için yaklaşık 18 ay, diğer branşlar için 12 ay olarak belirlendi. Listede son baraj geçme tarihi 26 Temmuz 2022 olarak açıklandı." ifadeleri yer aldı.

 

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