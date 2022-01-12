2022 AÖF güz dönemi final sınav sonuçları açıklandı mı, AÖF sınav ne zaman açıklanacak? AÖF sonuç sorgulama!
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları 8-9 Ocak tarihlerinde yapıldı. AÖF güz dönemi final sınavlarına katılan öğrenciler 2022 AÖF güz dönemi final sınav soru ve cevaplarını merak ediyordu. Anadolu Üniversitesi AÖF final soruları ve cevap anahtarları yayınlandı. Şimdi gözler 2022 AÖF güz dönemi final sınav sonuçlarında. Peki AÖF 2022 güz dönemi final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, AÖF sınav sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? AÖF soruları ve cevapları Anadolu Üniversitesi tarafından erişime açıldı. AÖF güz dönemi final sonuçları Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrenilecek.
2022 AÖF güz dönemi final sınav sonuçları ne zaman açıklancak?
2022 AÖF güz dönemi final sınav sonuçları açıklandı mı, 2022 2022 AÖF güz dönemi final sınav ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesi, (AÖF) çevrim içi yapılan güz dönemi dönem final sınavına giren adaylar, 2022 AÖF güz dönemi final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunu sormakta. 8-9 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen AÖF final sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Geçmiş yıllardaki örnekler baz alındığında sınav sonuçlarının, birkaç hafta içinde ilan edilmesi bekleniyor. AÖF sonuç sorgulamak ekranı için tıklayın
AÖF ders geçme notu kaç?
AÖF'de ders geçme notu 35 puan olarak belirtilmiştir. 35 puanın altında kalan her not FF harfi ile gösterilir. FF olan derslerin mutlaka tekrarının yapılması gerekir. Eğer ders notu 30 puandan fazlaysa, çan eğrisine girerek harf notu alacak ve adayın tüm sınavlarından aldığı genel ortalamaya göre doğrudan ya da koşullu geçmiş olacaktır.
AÖF ders geçme başarı notu nasıl hesaplanır?
On binlerce öğrencisi bulunan Açıköğretim Fakültesi'nde ders geçme notu hesaplanırken hem vizeden hem de finalden aldığı puanın belirli oranı alınarak belirli yüzdesi alınır. Vize sınavlarının yüzde 30'u ve final sınavlarının yüzde 70'i alınarak hesaplama yapılır.
Örnek vermek gerekirse:
Vize Notu: 60 (60x0.30) = 18
Final Notu: 80 (80x0.70) = 56
Toplam: 74'tür.
Hesaplanan bu not, kişinin dersten aldığı puandır.
AÖF harf notları kaç olursa geçilir kaç olursa kalınır?
84 – 100 notları arasında AA harf notu ile geçebilirsiniz
77 – 83 notları arasında AB harf notu ile geçebilirsiniz
71 – 76 notları arasında BA harf notu ile geçebilirsiniz
66 – 70 notları arasında BB harf notu ile geçebilirsiniz
61 – 65 notları arasında BC harf notu ile geçebilirsiniz
56 – 60 notları arasında CB harf notu ile geçebilirsiniz
50 – 55 notları arasında CC harf notu ile geçebilirsiniz
46 – 49 notları arasında CD harf notu ile1,70 koşullu geçebilirsiniz
40 – 45 notları arasında DC harf notu ile1,30 koşullu geçebilirsiniz
35 – 39 notları arasında DD harf notu ile1,00 koşullu geçebilirsiniz
0 – 32 notları arasında FF harf notu ile 0,00 kalırsınız.