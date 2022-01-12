2022 AÖF güz dönemi final sınav sonuçları açıklandı mı, AÖF sınav ne zaman açıklanacak? AÖF sonuç sorgulama!

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, AÖF sınav sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? AÖF soruları ve cevapları Anadolu Üniversitesi tarafından erişime açıldı. AÖF güz dönemi final sonuçları Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrenilecek.

2022 AÖF güz dönemi final sınav sonuçları ne zaman açıklancak?

2022 AÖF güz dönemi final sınav sonuçları açıklandı mı, 2022 2022 AÖF güz dönemi final sınav ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesi, (AÖF) çevrim içi yapılan güz dönemi dönem final sınavına giren adaylar, 2022 AÖF güz dönemi final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunu sormakta. 8-9 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen AÖF final sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Geçmiş yıllardaki örnekler baz alındığında sınav sonuçlarının, birkaç hafta içinde ilan edilmesi bekleniyor. AÖF sonuç sorgulamak ekranı için tıklayın

AÖF ders geçme notu kaç?

AÖF'de ders geçme notu 35 puan olarak belirtilmiştir. 35 puanın altında kalan her not FF harfi ile gösterilir. FF olan derslerin mutlaka tekrarının yapılması gerekir. Eğer ders notu 30 puandan fazlaysa, çan eğrisine girerek harf notu alacak ve adayın tüm sınavlarından aldığı genel ortalamaya göre doğrudan ya da koşullu geçmiş olacaktır.

AÖF ders geçme başarı notu nasıl hesaplanır?

On binlerce öğrencisi bulunan Açıköğretim Fakültesi'nde ders geçme notu hesaplanırken hem vizeden hem de finalden aldığı puanın belirli oranı alınarak belirli yüzdesi alınır. Vize sınavlarının yüzde 30'u ve final sınavlarının yüzde 70'i alınarak hesaplama yapılır.

Örnek vermek gerekirse:

Vize Notu: 60 (60x0.30) = 18

Final Notu: 80 (80x0.70) = 56

Toplam: 74'tür.

Hesaplanan bu not, kişinin dersten aldığı puandır.

AÖF harf notları kaç olursa geçilir kaç olursa kalınır?

84 – 100 notları arasında AA harf notu ile geçebilirsiniz

77 – 83 notları arasında AB harf notu ile geçebilirsiniz

71 – 76 notları arasında BA harf notu ile geçebilirsiniz

66 – 70 notları arasında BB harf notu ile geçebilirsiniz

61 – 65 notları arasında BC harf notu ile geçebilirsiniz

56 – 60 notları arasında CB harf notu ile geçebilirsiniz

50 – 55 notları arasında CC harf notu ile geçebilirsiniz

46 – 49 notları arasında CD harf notu ile1,70 koşullu geçebilirsiniz

40 – 45 notları arasında DC harf notu ile1,30 koşullu geçebilirsiniz

35 – 39 notları arasında DD harf notu ile1,00 koşullu geçebilirsiniz

0 – 32 notları arasında FF harf notu ile 0,00 kalırsınız.