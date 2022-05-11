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Eğitim 2022 AÖF bahar final sınavı giriş belgesi yayınlandı mı? AÖF bahar dönemi dönem sonu sınavı giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
Eğitim

2022 AÖF bahar final sınavı giriş belgesi yayınlandı mı? AÖF bahar dönemi dönem sonu sınavı giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi dönem sonu (final) sınavına girecek adaylar AÖF bahar dönemi final sınav tarihini merak ederken, bir yandan da 2022 AÖF bahar dönemi final sınavı giriş belgelerini sorguluyor. Peki 2022 AÖF bahar final sınavı giriş belgesi yayınlandı mı?AÖF bahar dönemi dönem sonu sınavı giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2022-05-11 17:21:00 - 2022-05-11 17:26:34
2022 AÖF bahar final sınavı giriş belgesi yayınlandı mı? AÖF bahar dönemi dönem sonu sınavı giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

2022 AÖF sınav takvimine göre bahar dönemi vize sınavları 2-3 Nisan 2022 tarihlerinde tamamlandı. AÖF vize sınavlarının bitmesinden sonra Anadolu Üniversitesi AÖF öğrencileri bu kez de AÖF bahar dönemi final sınavlarına hazırlanmaya başlandı. AÖF 2022 bahar dönemi sınav takvimini yayınlamasıyla birlikte 2022 AÖF dönem sonu sınav ile AÖF 2022 yaz okulu sınav tarihleri de netleşti. Bahar dönemi ara sınavları ise 2-3 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştiirldi ve sonuçlar da 12 Nisan da erişime açıldı. Peki 2022 AÖF bahar dönemi final sınavı ile AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, hangi tarihte?

AÖF 2022 bahar dönemi final sınavı ne zaman?

2022 AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21- 22 Mayıs 2022 tarihlerinde uygulanacak.

aöf sınav giriş belgesi

AÖF bahar dönemi dönem sonu (final) sınav giriş yerleri açıklandı mı?

AÖF sınav giriş belgesi henüz yayınlanmadı. Söz konusu belge yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

2022 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?

AÖF Yaz Okulu Sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.

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