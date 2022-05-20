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Eğitim 2022 AÖF bahar dönemi final sınav yerleri belli oldu mu? AÖF sınav giriş belgesi 2022
Eğitim

2022 AÖF bahar dönemi final sınav yerleri belli oldu mu? AÖF sınav giriş belgesi 2022

21-22 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan AÖF bahar dönemi dönem sonu sınavları için sınav binaları ve salonlarının yer aldığı AÖF sınav giriş belgeleri açıklanıp açıklanmadığı sorgulanıyor. Peki AÖF bahar dönemi sınavı final sınavı giriş yerleri açıklandı mı? 2022 AÖF bahar dönemi final sınav yerleri belli oldu mu?

Yeniakit Publisher
2022-05-20 15:36:00 - 2022-05-20 15:38:29
2022 AÖF bahar dönemi final sınav yerleri belli oldu mu? AÖF sınav giriş belgesi 2022

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi-AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu sınavı giriş yerleri belli oldu mu? AÖF bahar dönemi dönem sonu sınavı 21 Mayıs ve 22 Mayıs tarihleri aralığında yapılacak.

AÖF final sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı için son dakika açıklama geldi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınav Giriş Belgeleri yayınlandı. . Anadolu Üniversitesi 2021-2022 öğretim yılı bahar dönemi final sınav giriş belgeleri erişime açıldı. 21 ve 22 Mayıs 2022 tarihlerinde yapılacak olan söz konusu sınav öncesi öğrenciler, AÖF sınav giriş belgelerini "aosogrenci.anadolu.edu.tr" internet sitesi üzerinden T.C kimlik numarası ve şifreleri ile alabilecekler. 4 Nisan tarihine kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi dönem sonu sınavına ilgili sınav merkezinde girebilecekler. Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınav Giriş Belgeleri yayınlandı! Sınav giriş belgenize öğrenci otomasyonundan erişebilirsiniz.

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