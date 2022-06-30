İki yıllık hasretin ardından ülkemizden ilk umre turları mayıs ayında başladı. Haziran ayında ise hac vazifesi için kafileler yola çıktı. Umre ziyaretinde bulunmak isteyenler ise turların ne zaman başlayacağını araştırıyor. Konu hakkında Diyanet İşleri’nden açıklama geldi.

2022-2023 umre tarihleri: Umre ziyaretleri ne zaman yapılacak? Diyanet Umre turu ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2022-2023 umre dönemi, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü öncülüğünde 15 Ağustos 2022 itibarıyla başlıyor inşallah. Kutsal toprakların özlemini çeken kardeşlerimiz için umre turlarımız ile ilgili detayları ilerleyen tarihlerde paylaşacağız." bilgisini verdi.