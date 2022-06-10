2022 2023 eğitim yılında üniversiteler yüz yüze mi eğitime geçecek? Üniversitelerde online eğitim kalktı mı?
Son dakika haberi: Korona salgını sürecinde üniversiteler yüz yüze eğitimden ziyade online eğitimle eğitim öğretimlerine devam etti. Korona salgınında kararların kaldırılmasıyla birlikte üniversiteler de yüz yüze eğitime geçti. Bazı bölümlerde online olarak eğitim görülürken, üniversite öğrencileri 2022- 2023 eğitim öğretim döneminde online eğitimin devam edip etmeyeceğini merak ediyordu. YÖK’ten son dakika yüz yüze eğitim açıklaması geldi.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yeni akademik yılda sağlık koşullarında herhangi bir değişme olmazsa üniversitelerde tamamen yüz yüze eğitime geçileceğini ifade ederek, “YÖK olarak, değerli rektörlerimizle birlikte yeni akademik yılda artık, yüz yüze eğitime geçmenin vaktinin geldiğini duyurmak isterim” dedi.