Aileleri okul telaşı sardı. 60 ay ve üstü çocukları olanlar, okula başlama yaşını araştırıyor. Peki, bu sene kaç doğumlular 1.sınıfa başlayacak?

2022 2023 anaokulu kayıt yaşı! Devlet okulları kayıt tarihleri:

2021-2022 eğitim öğretim yılı 17 Haziran Cuma günü sona erecek. Aileler ise okul yaşı yaklaşan çocuklarını ne zaman 1.sınıfa başlayacağını araştırıyor. Peki, 2022-2023 eğitim öğretim yılında kaç doğumlular okula başlayacak.

2021-2022 eğitim öğretim yılında 2014 ve 2015 doğumlu çocukların kayıtları 1.sınıflara yapıldı. 2015 doğumlu ve 71 aydan küçük olan çocuklar için ailelerin arzu etmeleri durumda kayıtlar ana sınıflarına yapıldı.

2022-2023 eğitim öğretim yılı 1.sınıf kayıtları 2015, 2016, 2017 doğumlular için yapılacak. Ancak bu noktada çocuğunuzun 2022 Eylül ayında kaç aylık olacağı hususu önemli.

a) İlkokulların birinci sınıfına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Ayrıca 66, 67 ve 68 aylık çocuklardan velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilir.

b) Okul müdürlükleri, yaşça kayıt hakkını elde eden çocuklardan 69, 70 ve 71 aylık olanları velisinin yazılı talebi bulunması halinde okul öncesi eğitime yönlendirir veya kayıtlarını bir yıl erteler.

e-Okul üzerinden çocuğunuzun 2022-2023 eğitim öğretim yılında 1.sınıfa mı ana sınıfına mı kayıt olması gerektiğini öğrenebilirsiniz. e-Okul okula başlama yaşı sayfasına çocuğunuzun doğum tarihini girdiğinizde, kaçıncı sınıfa kayıt yaptırabileceğinize dair bilgiye ulaşabilirsiniz.

Okul kayıt tarihleri henüz açıklanmadı. Konu hakkında bir açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.