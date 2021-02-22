2021 YKS son başvuru tarihi ne zaman? YKS sınav ücreti ne kadar?

YKS, üniversiteye girişte YGS ve LYS yerine gelen Yükseköğretim Kurumları Sınavı olarak bilinen yeni sınav sistemin adıdır. Her yıl yapılan YKS sınavı başvuru tarihleri belli olmuştu. Ancak YKS’ye çeşitli nedenlerle başvuru yapamayan adaylar, geç başvuru tarihinin ne zaman olacağını merak ediyordu. İşte merakla beklenilen haberin detayları…

2021 YKS son başvuru tarihi ne zaman?

ÖSYM, Başkanlığı tarafından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamaya göre 2021 yılı üniversitelere giriş sınavına başvuru yapmak isteyenler için son tarihe yer verildi. ÖSYM,4 Şubat 2021 günü başlayan 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvurusunun 2 Mart 2021 tarihine kadar alınacağını duyurdu.

2021 YKS sınavına başvuru nereden yapılır?

YKS 'ye başvuruda bulunmak isteyen adaylar, https://ais.osym.gov.tr/ sitesi üzerinden başvuru yapabilirler. Başvuru için adayların ÖSYM ya da E- devlet şifrelerinin olması gerekmektedir. Şifresi olmayanlar, okullarına başvuru yaparak şifrelerini temin edebilirler

YKS kaç oturumdan oluşur?

YKS 3 oturumdan oluşuyor. Bunlar TYT, AYT ve YDT. Oturumlar ise şu şekilde:

TYT: İlk bölüm konuları eski YGS. TYT 'ye girmek zorunludur.

AYT: Sayısal, sözel, eşit ağırlık alan soruları. Bu puan ile adaylar 4 yıllık bölümlere tercih verebilecek.

YDT: Yabancı Dil Testi.

YKS sınan ücreti ne kadar?

YKS sınav ücreti, oturum başına 90 TL olarak açıklandı. İşte oturumlara göre ödenecek tutar:

TYT: 90 TL

TYT + AYT: 180 TL

TYT + AYT + YDT: 270 TL.

Sınav ücretini yatırmak için son tarih 3 Mart 2021 saat 23.59.