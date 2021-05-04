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Eğitim 2021 YKS ne zaman? YKS sınavı ertelenecek mi? TYT AYT sınav tarihi
Eğitim

2021 YKS ne zaman? YKS sınavı ertelenecek mi? TYT AYT sınav tarihi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası alınan yeni tedbirleri açıkladı. Yapılan açıklama sonrasında ertelenen sınavlar gündem oldu. Peki, YKS sınavı ertelendi mi? 2021 YKS ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-05-04 17:43:00 -
2021 YKS ne zaman? YKS sınavı ertelenecek mi? TYT AYT sınav tarihi

Üniversite sınavının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanacak YKS için geri sayım başladı. YKS ertelenecek mi? YKS ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...

YKS ertelendi mi?

Mevcut takvime göre, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacak. ÖSYM'nin resmi internet sitesinde ise sınav tarihlerinin değişebileceği belirtildi. ÖSYM "Kovid-19 salgınının seyrine göre yeni tedbirler alınması durumunda 2021 Yılı Sınav Takvimi güncellenebilecektir'' açıklaması yaptı.

2021 YKS ne zaman?

YKS, üç oturum şeklinde düzenlenecek. 2021-YKS 1. Oturum (TYT) 26 Haziran’da, YKS 2. Oturum (AYT) ve YKS 3. Oturum (YDT)27 Haziran’da yapılacak.

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