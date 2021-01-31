2021 YKS ne zaman yapılacak? Başvurular ne zaman?

2021 YKS başvuruları ne zaman başlayacak? sorusunun cevabı merak konusu oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) 2021 yılında gerçekleşecek sınavların başvuru tarihlerini açıkladı. 2021 YKS başvuru tarihi yüksek öğrenime geçecek öğrenciler tarafından merak ediliyor.

2021 YKS ne zaman yapılacak?

2021-2022 öğretim yılında ÖSYM tarafından yapılacak merkezî yerleştirme (TÜBİTAK yarışmalarıyla sınavsız geçiş hakkı

edinenler dâhil) veya ilgili yükseköğretim kurumlarınca yapılacak özel yetenek sınavı sonucu yükseköğretim programlarına

yerleştirme işlemine alınacak tüm adaylar, 2021-YKS’ye başvuru yapmak zorunda.

2021 YKS sınavı 1. oturum 26.06.2021 tarihinde, 2. oturum ve 3. oturum ise 27.06.2021 tarihinde yapılacak.

Başvurular ne zaman?

2021 YKS başvuruları 04.02.2021 02.03.2021 tarihleri arasında ÖSYM internet sitesi üzerinden yapılacak. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle başvurularını tamamlayabilecek.

2021 YKS başvuru kılavuz yayınlandı mı

2021 YKS başvuru kılavuzu henüz yayınlanmadı.