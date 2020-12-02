YKS konularına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığından son dakika açıklaması geldi. MEB’in YKS sınav sonularına ilişkin yaptığı açıklama sonrası ÖSYM YKS sınavına girecek adaylar YKS konularında değişiklik olup olmadığını sorgulamaya başladı. Peki ÖSYM 2021 YKS konuları neler? YKS’den hangi konulardan sorular çıkacak?

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada LGS ve YKS gibi merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır' denildi.

MEB yaptığı açıklamada, "Merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır. Süreçle ilgili önümüzdeki aylarda önemli bir değişiklik olması durumunda konu tekrar değerlendirilebilecektir. Öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek kaynaklar sunulacak ve bu alandaki bütün ihtiyaçları karşılanmaya devam edilecektir. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, kaynak desteklerini artıracaktır. Daha önce de olduğu gibi her ay örnek soru kitapçıkları yayımlanmaya devam edecektir. Ayrıca bu sene her ay 8. sınıf öğrencilerine yönelik çalışma fasikülleri yayımlanacaktır. Öğrencilerin örnek soruları ve sağlanan kaynak desteklerini yakından takip etmeleri özellikle tavsiye edilmektedir." denildi.

YKS sınavı

YKS; 1. oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT)’den oluşan toplam üç oturumda uygulanan bir sınavdır.