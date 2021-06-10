2021-YKS giriş belgesi açıklandı mı? ÖSY TYT AYT sınav giriş yerleri sorula
Son dakika haberine göre milyonlarca adayın gireceği 2021 YKS sınav giriş yerlerinin açıklandığı ÖSYM tarafından açıklandı. Peki YKS sınavında nerede gireceğim? YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte ÖSY TYT AYT sınav giriş yerleri sorulama ekranı.
Son dakika haberine göre 2021-YKS Giriş Belgeleri öğrencilerin paylaşımına açıldı. 26 Haziran 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran 2021 tarihinde uygulanacak olan ÖSYM 2021-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2021-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 10 Haziran 2021 tarihinde saat 09.00'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
2021-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. 2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
YKS sınavında yanında neler getirilir?