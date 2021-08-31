2021 YKS ek yerleştirme taban puanları açıklandı mı? ÖSYM 2021 YKS yerleştirme puanları

ÖSYM 2021 YKS tercih sonuçlarını açıkladı. 2021 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonra adaylar şimdi de üniversite kayıt tarihleriyle birlikte YKS ek yerleştirme ne zaman? 2021 YKS ek tercih kimler yapar? YKS ek yerleştirme kimler yapamaz? sorularını sormakta.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021'de, elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021'de yapılabilecek.

ÖSYM 2021 YKS tercih puanları

ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) göre öğrenci alan üniversite taban puanlarını açıkladı. ÖSYM'nin internet sitesinden, 2021 yılı merkezi yerleştirme ile öğrenci alan yükseköğretim kurumlarının ön lisans ve lisans taban puanları ile en büyük puanlara ulaşılabiliyor.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün Twitter hesabında ayrıca şu bilgilere de yer verdi: "2021-YKS’de tercih yapan adayların yüzde 85,80’i yükseköğretim programlarına yerleşti. Adaylarımızın yüzde 52,02'si ilk üç tercihinden birine yerleşti.

Adayların yüzde 27,52’si 1.tercihine, yüzde 14,41’i 2.tercihine, yüzde 10,09’u 3.tercihine yerleşmiştir. YKS'de tercih yapan adayların yüzde 85,80'i yükseköğretim programlarına yerleşti. 2021 YKS ek yerleştirme taban puanları üniversite kayıtlarının sona ermesi sonrası ÖSYM tarafından açıklanması bekleniyor. İşte 2021 YKS yerleştirme taban puanları...

ÖSYM 2021 YKS yerleştirme puanları için tıklayın