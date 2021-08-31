2021 YKS ek yerleştirme puanı kaç? ÖSYM 2021 YKS ek tercih puanı TYT AYT ek yerleştirme puanları 2021

YKS 2021 ek tercih ne zaman? ÖSYM 28 Temmuz 2021 tarihde sonuçlarını duyurduğu 2021 YKS sonuçlarından sonra 5-20 Ağustos tarihleri arasında bu kez ise YKS tercihlerini kabul etti. Üniversite tercihlerinde bulunmak isteyen adaylar bu tarihler arasında 2021 YKS tercihlerini yaptı. YKS tercih süresinin sona ermesiyle birlikte bu kez ise YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, 2021 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? soruları sorulur oldu. Peki 2021 YKS AYT ek yerleştirme puanı kaç? 2021 TYT YKS ek yerleştirme baraj puanı kaç? İşte detaylar.

ÖSYM’den gelen son dakika açıklamasıya birlikte 2021 YKS yerleştirme sonuçları da açıklanmış oldu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 2021-YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Sonuçlara, ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek.

2021 YK ek yerleştirme ne zaman?

202 YKS ek yerleştirme tarihi YKS tercihinde bulunmuş ancak 2021 YKS yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir bölüme kayıt yaptırmaya hak kazanamayan adaylar tarafından sorgulanmaşa başlandı. YKS ek yerleştirme takvimi açıklanan üniversite kayıtlarının sona ermesiyle birlikte başlaması bekleniyor. Üniversite kayıtları sonrası boş kalan bölümlere ilişkin ÖSYM 2021 YKS ek yerleştirme kılavuzu yayınlayacak. Bu kılavuzda 2021 YK ek yerleştirme tarihi ile ek yerleştirme 2021 ücreti, 2021 YKS ek yerleştirme boş kontenjanları yer alacak. ÖSYM’nın 2021 ek yerleştirme takvimini önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.

Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak 2021?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-7 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 31 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.

2021 YKS ek yerleştirme puanı kaç?

2021 YKS ek tercihinde bulunacaklar 2021 YKS ek yerleştirme taban puanlarını merak etmeye başladı. Peki 2021 YKS AYT ek yerleştirme puanı kaç? 2021 TYT YKS ek yerleştirme baraj puanı kaç? Bu soruların cevabını Cumhurbaşkanı Erdoğan şu şekilde verdi: "Yükseköğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT’de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır. Yapılan bu önemli değişiklikle birlikte üniversite tercih sürecinin tüm kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhur İttifakı olarak gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."