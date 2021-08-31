2021 YKS ek yerleştirme boş kontenjanları açıklandı mı? YKS 2021 ek tercihleri ne zaman?

YKS tercih işlemleri 5-20 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı. 2021 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. 2021 YKS tercih sonuçları nasıl sorgulanır? YKS tercih sonuçlarına, ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesi üzerinden üniversite yerleştirme sonuçlarını sorgulayabilecek.

Üniversite kayıtları ne zaman 2021?

YKS sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanan öğrenciler 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında kayıtlarını yapacak. Elektronik kayıtlar 4-8 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Peki YKS 2021 ek yerleştirme ne zaman?

2021 YKS ek tercihler ne zaman başlayacak?

2021 YKS ek yerleştirme tarihi YKS tercihinde bulunmuş ancak 2021 YKS yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir bölüme kayıt yaptırmaya hak kazanamayan adaylar tarafından sorgulanmaşa başlandı. YKS ek yerleştirme takvimi açıklanan üniversite kayıtlarının sona ermesiyle birlikte başlaması bekleniyor. Üniversite kayıtları sonrası boş kalan bölümlere ilişkin ÖSYM 2021 YKS ek yerleştirme kılavuzu yayınlayacak. Bu kılavuzda 2021 YK ek yerleştirme tarihi ile ek yerleştirme 2021 ücreti, 2021 YKS ek yerleştirme boş kontenjanları yer alacak. ÖSYM’nın 2021 ek yerleştirme takvimini önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.

YÖK Başkanı Erol Özvar YKS ek yereleştirmelerine ilişkin yaptığı açıklamada "2021-YKS yerleştirme sonuçları neticesinde bir programa kaydolma hakkı kazanan sevgili gençlerimizi ve kıymetli ailelerini canı gönülden tebrik ederim. Aramıza hoşgeldiniz... İlk yerleştirme işlemleri neticesinde herhangi bir programa yerleşemeyen gençlerimizin de üzülmemelerini ve bilhassa ümitsizliğe kapılmamalarını tavsiye ederim. Boş kalan kontenjanlar için "ek yerleştirme" ve devamında bu seneye has yapılmasını kararlaştırdığımız "ikinci ek yerleştirme" işlemlerinde şansınızın devam ettiğini özellikle hatırlatmak isterim." dedi.

2021 YKS ek yerleştirme boş kontenjanları açıklandı ımı?

2021 YKS taban puanları ve boş kontenjanları henüz belli olmadı, resmi bir açıklama yapılmadı. En kısa sürede ÖSYM tarafından YKS boş kontenjanlar ve taban puanları belli olacaktır.

2021 YKS ek yerleştirme baraj puanı kaç?

2021 YKS ek tercihinde bulunacak adayların bir diğer merak ettiği konu ise YKS ek yerleştirme TYT, AYT baraj puanı. YKS ek yerleştirme puanına ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yükseköğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT’de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır. Yapılan bu önemli değişiklikle birlikte üniversite tercih sürecinin tüm kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhur İttifakı olarak gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." şeklide konuştu. Öte yandan ÖSYM 2021 YKS yerleştirme en küçük ve en büyük taban puanlarını açıkladı. ÖSYM 2021 YKS yerleştirme puanları için tıklayın