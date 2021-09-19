2021 YKS ek yerleştirme başvurusu ne zaman bitecek? YKS ek yerleştirme son gün 2021 2022

2021 YKS sınavı 26-27 Haziran tarihleri arasında yapılmıştı. YKS 2021 sonuçları 28 Temmuz’da açıklanmıştı. YKS yerleştirme puanlarını öğrenen adaylar YKS tercihlerini 5-20 Ağustos tarihleri arasında yapmıştı. YKS tercihlerinin tamamlanmasından tam 11 gün sonra YKS yerleştirme sonuçları açıklanmıştı. Üniversite yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir programa kayıt hakkı elde eden adaylar 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında, Elektronik kayıtlarını ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirdi. 2021 YKS ek yerleştirme başvurusunda bulunacak adaylar YKS ek tercih takvimini merak ediyordu. ÖSYM’den yapılan son dakika açıklamasıyla da 2021 YKS ek yerleştirme takvimi de açıklandı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, tercihlerin 20-23 Eylül'de kurumun internet sitesi ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılabileceğini belirtti.

2021 YKS ek yerleştirme ne zaman yapılacak?

YKS 2021 ek tercihler ne zamana kadar yapılacak? YKS ek yerleştirme başvurusu son gün ne zaman? YKS ek yerleştirme ne zamana kadar yapılacak? ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgilendirmede ise adayların, 2021-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle bireysel olarak yapacağı hatırlatıldı. 2021 YKS ek tercih işlemlerinin 20 Eylül saat 10.00'da başlayacak. Peki YKS ek yerleştirme ne zaman sona erecek?

YKS ek yerleştirme son gün 2021 2022

ÖSYM 2021 YKS ek yerleştirme kılavuzuna göre, 2021 YKS ek yerleştirme 23 Eylül saat 23.59'da sona ereceği açıklandı. 2021 YKS ek yerleştirme kılavuzuna yer alan bilgilendirmede, adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları tavsiyesinde bulunuldu. Bilgilendirmede, "Ek yerleştirme işlemleri, 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2021-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu'nda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

2021 YKS ek yerleştirem başvuru ücreti nereye yatırılacak?

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.) Yerleştirme ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan ÖDEMELER alanından kredi kartı /banka kartıyla da yatırılabilir.

2021-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu için tıklayın