2021 YK ek yerleştirme ne zaman? YKS 1. ek tercihte TYT AYT baraj puanı düşecek mi? 2021 YKS ek yerleştirmede baraj puanı kaç?

26-27 Haziran 2021 tarihinde yapılan 2021 YKS sınav sonuçları 28 Temmuz’da açıklandı. YKS sonularına göre aldıkları puan doğrultusunda ise 5-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında da YKS tercihler yapıldı. Bnilerce aday YKS tercihlerinin sona ermesinden sonra ÖSYM’den gelence üniversite yerleştirme sonuçlarına haberi bekliyordu ki ÖSYM 2021 YKS yerleştirme sonuçlarını açıkladı. YKS 2021 yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte herhangi bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar kazandıkları üniversitelerin bölümlerine kayıt yapacak.

2021 üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?

YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021'de, elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021'de yapılabilecek.

2021 YKS ek yerleştirme ne zaman?

2021 YKS ek yerleştirme tarihi YKS tercihinde bulunmuş ancak 2021 YKS yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir bölüme kayıt yaptırmaya hak kazanamayan adaylar tarafından sorgulanmaşa başlandı. Bu yıla mahsus olmak üzere iki kez ek yerleştirme yapılacak. YKS ek yerleştirme takvimi açıklanan üniversite kayıtlarının sona ermesiyle birlikte başlaması bekleniyor. Üniversite kayıtları sonrası boş kalan bölümlere ilişkin ÖSYM 2021 YKS ek yerleştirme kılavuzu yayınlayacak. Bu kılavuzda 2021 YK ek yerleştirme tarihi ile ek yerleştirme 2021 ücreti, 2021 YKS ek yerleştirme boş kontenjanları yer alacak. ÖSYM’nın 2021 ek yerleştirme takvimini önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.

2021 YKS ek yerleştirme puanı kaç?

Yapılacak olan iki kez YKS ek yerleştirmede birinci yerleştirme de puanlar aynen uygulanırken, 2. ek yerleştirmede YKS ek tercihlerindeki baraj puanlarında düşme yaşanacak. 2021 YKS ek tercihinde bulunacak gençlere müjdeli haberi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söylemişti: "Yükseköğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT’de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır. Yapılan bu önemli değişiklikle birlikte üniversite tercih sürecinin tüm kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhur İttifakı olarak gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."