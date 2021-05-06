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Eğitim 2021 Yılı İhtisas Kursu Kursiyer Seçim Sınavı ertelendi mi? İhtisas Kursu Kursiyer Seçim Sınavı ne zaman yapılacak?
Eğitim

2021 Yılı İhtisas Kursu Kursiyer Seçim Sınavı ertelendi mi? İhtisas Kursu Kursiyer Seçim Sınavı ne zaman yapılacak?

2021 Yılı İhtisas Kursu Kursiyer Seçim Sınavı ertelendi mi? sorusu merak kazandı. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2021 Yılı İhtisas Kursu Kursiyer Seçim Sınavı’nın ertelendiğini duyurdu. Peki, 2021 Yılı İhtisas Kursu Kursiyer Seçim Sınavı ertelendi mi? İhtisas Kursu Kursiyer Seçim Sınavı ne zaman yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-06 19:12:00 -
2021 Yılı İhtisas Kursu Kursiyer Seçim Sınavı ertelendi mi? İhtisas Kursu Kursiyer Seçim Sınavı ne zaman yapılacak?

Diyanet İşleri Başkanlığınca daha öncen başvuruları alınan ve 20 Mayıs 2021 tarihinde yazılı aşamasının gerçekleştirilmesi planlanan 2021 Yılı İhtisas Kursu Kursiyer Seçim Sınavı, salgın nedeniyle ertelendi.

Başkanlıktan yapılan duyuruda, 2021 Yılı İhtisas Kursu Kursiyer Seçim Sınavı’nın yazılı aşamasının 9 Haziran 2021 tarihine ertelendiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“2021 Yılı Dini Yüksek İhtisas Merkezleri Kursiyer Seçimi Yazılı Sınavı, devam etmekte olan salgın süreci ve uygulanan kısıtlamalar doğrultusunda 09 Haziran 2021 tarihine ertelenmiştir.”

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