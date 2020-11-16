2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda

TBMM (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, borç yapılandırması ve istihdam teşvikine ilişkin düzenlemeleri içeren kanun uyarınca toplam 34 milyon liralık KOSGEB alacağının yapılandırılacağını söyledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2021 yılı bütçesinin sunumunu yapan Varank, Deneyap Türkiye Projesi kapsamında, 30 şehirde teknoloji atölyelerinin kurulumunun tamamlandığını, 5 bin 600 öğrencinin 3 yıl sürecek ücretsiz teknoloji eğitimi aldığını belirtti.

Varank, şimdiye kadar 6 bilim merkezi kurduklarını ifade ederek, "Ülkemizin ilk uzay ve havacılık temalı bilim merkezi olan Bursa Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi'nin resmi açılışını yaptık. Gaziantep Bilim Merkezi'nin de temelini attık. Bu sene TEKNOFEST kapsamında Gaziantep'te düzenlenen yarışmalara, 100 binin üzerinde başvuru aldık. Yarışmalar sayesinde, ülkemizi yüksek teknolojide daha ileri noktalara taşıyacak insan kaynağımızı bugünden yetiştiriyoruz." diye konuştu.

Sanayi Doktora Programı ile alanında uzmanlaşmış insan kaynağına yatırım yaptıklarını dile getiren Varank, 49 üniversitenin 210 sanayi kuruluşuyla yaptığı iş birliği projeleri kapsamında, 1162 doktora öğrencisini yetiştirmeye başladıklarını, bu öğrencilere aylık 4 bin 500 lira burs ve öğrenimleri sonrasında istihdam desteği verdiklerini söyledi.

Varank, Ar-Ge ve bilim ekosistemindeki altyapı ve imkanların gelişmesinin, Türkiye'yi, dünyanın her yerindeki bilim insanları için cazip hale getirdiğini belirterek, "Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı ile ileri düzeyde bilimsel ve teknolojik çalışmalar yürüten deneyimli araştırmacıları yurt dışından ülkemize kazandırmaya başladık. Bu program kapsamında, 2021 yılında açacağımız yeni çağrıyla en az 100 üst düzey araştırmacıyı daha Türkiye'ye getireceğiz." dedi.

Temel bilimlerde uzmanlaşacak öğrencileri yetiştirmeyi amaçlayan TÜBİTAK Fen Lisesini, 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında açacaklarını bildiren Varank, şunları kaydetti:

"Sanayi bölgelerinde çevre dostu üretimi teşvik ediyor, sürdürülebilir bir sanayi ekosistemi için çalışıyoruz. Bakanlıkça ilan ettiğimiz OSB sayısı 323'e, kredi desteği verdiğimiz Sanayi Sitesi sayısı 480'e ulaştı. Tamamlanan OSB projeleri için cari fiyatlarla 9,2 milyar lira, sanayi siteleri için de 13,7 milyar lira kredi kullandırıp bu bölgelerde yaklaşık 2,5 milyon kişiye istihdam imkanı sağladık. 2020 sonu itibarıyla, 11 OSB ve 4 sanayi sitesi projesini, 2021'de ise 16 OSB ve 5 sanayi sitesi projesini tamamlayacağız."

- "72 sonuç odaklı proje hazırlandı"

Mustafa Varank, endüstri bölgelerinin sayısının 21'e, bu bölgelerdeki istihdamın da 13 bin kişiye ulaştığını dile getirdi.

Bölgesel kalkınma politikalarıyla şehirlerin potansiyeline en uygun projeleri hayata geçirdiklerinin altını çizen Varank, "Kalkınma ajanslarımız, bugüne kadar 22 bin projeye cari fiyatlarla 9,2 milyar lira mali destek sağlayıp 15,5 milyar liralık yatırım hacmi oluşturdu. Bu sene imalat sanayi, girişimcilik, sosyal kalkınma, mesleki eğitim, turizm, tarım ve kırsal kalkınma gibi temalarda 72 sonuç odaklı program hazırlandı." ifadelerini kullandı.

Varank, Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı'nın devam ettiğini ifade ederek, bugüne kadar 14 ilde 91 projeye 644 milyon lira destek verildiğini söyledi. Varank, 2021'de imalat ve ihracat merkezi konumundaki şehirlere yönelik, Üreten Şehirler Programı'nı başlatmayı hedeflediklerini kaydetti.

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı'nı yeniden yapılandırdıklarını anlatan Varank, programla dezavantajlı kesimlerin sosyal ve ekonomik hayata aktif katılımını sağladıklarını söyledi.

Varank, bu proje kapsamında, 81 ilde 233 projeye 332 milyon lira destek verdiklerini belirtti.

GAP, DAP, DOKAP ve KOP Bölge Kalkınma idarelerinin 3 bin 474 projeye 4 milyar 200 milyon lira kaynak aktardığını ifade eden Varank, "Ülkemizin ilk bölgesel turizm destinasyon çalışmasını yapıp Mezopotamya markasını oluşturduk. Hassas Tarım Teknolojilerinin Yaygınlaştırılması projesiyle bu konudaki ilk milli yazılım programını geliştirdik. DAP Bölgesi'nde ise soğuk süt zincir kurulumu ve hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla 103 projeye 132 milyon lira destek sağladık." diye konuştu.

Varank, Giresun'da selden etkilenen ilçelerde acil ulaştırma ve altyapı hizmetlerinde kullanılmak üzere AFAD'a 32 milyon lira aktarıldığını söyledi.

- "Güvensiz ürünlere karşı daha etkin koruma"

Bakanlığın denetime, TSE'nin rutin muayeneye odaklandığı bir kontrol mekanizması oluşturduklarını anımsatan Varak, 1 milyon 200 bin ölçü aletinin denetimini, ürün güvenliği kapsamındaysa 20 bin ürünün piyasa gözetimi ve denetimini yaptıklarını dile getirdi.

Varank, 2020'de tüm illerde dijital denetim uygulamasına geçtiklerini anımsatarak, e-ticaret yoluyla satılan güvensiz ürünlere karşı vatandaşları daha etkin koruyacaklarını vurguladı.

Varank, KOSGEB vasıtasıyla yıl başından bu yana 60 bin işletmeye 1,2 milyar lira kaynak aktarıldığını söyledi.

KOBİ Finansman Destek programları kapsamında, 15 bin 884 işletmeye 1,2 milyar lira kredi kullandırdıklarını anlatan Varank, Teknoyatırım ve Stratejik Ürün programları kapsamında 173 milyon lira destek ödemesi yaptıklarını kaydetti.

Varank, KOBİGEL Programı ile "imalat sanayinde dijitalleşme" çağrısına çıkıldığını ve 1207 başvuru aldıklarını belirterek, "Projeleri kabul edilen KOBİ'lere, işletme başına 1 milyon liraya kadar destek sağlayacağız. Doğal afetlerden zarar gören işletmelerimiz için Acil Destek Kredi programları uyguluyoruz. Bu sene Elazığ, Malatya, Samsun Terme ve Salıpazarı, Tokat, İstanbul Esenyurt, Rize Çayeli ve Giresun'da meydana gelen doğal afetlerden etkilenen KOBİ'lerimizi yalnız bırakmadık. Bu kapsamda 8 bin 200 işletmemiz 778 milyon liralık acil destek kredisi kullandı. İzmir'de depremden etkilenen KOBİ'lerimizi de yalnız bırakmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Borç yapılandırması ve istihdam teşvikine ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin yasalaştığını anımsatan Varank, "31 Ağustos 2020'den önce KOSGEB'in kullandırdığı desteklerle kredi faiz desteklerinden ödenmemiş olan tutarlar ve KOSGEB aidatları, bu kanunun kapsamına giriyor. Bu sayede toplamda 34 milyon liralık KOSGEB alacağını yeniden yapılandırıyoruz." dedi.

(Bitti)



