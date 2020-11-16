2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda

TBMM (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ekonomi yönetiminde de bakanlıklarımız arasında tam bir koordinasyon ve iş birliği var. Türkiye'nin istikameti bellidir. Ülkemizi küresel bir üretim ve teknoloji üssü yapmak için tüm kaynaklarımızı seferber etmiş durumdayız." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlığının 2021 yılı bütçesini sunan Varank, TÜBİTAK'ın Ar-Ge ekosistemine yön verdiğini söyledi.

2020'nin ilk 10 ayında özel sektörün 2 bin 686 Ar-Ge projesine 500 milyon lira, akademinin 2 bin 512 Ar-Ge projesine 454 milyon lira, 13 bin 471 bilim insanına da 218,5 milyon lira hibe desteği verdiklerini ifade eden Varank, yerli ilaç-aşı, tıbbi cihaz, güneş enerjisi teknolojileri, nano-teknoloji, ileri malzeme teknolojileri, kişiselleştirilmiş tıp, eklemeli imalat ve akıllı şehirler alanlarında yüksek teknoloji platformlarını ve sanayi yenilik ağlarını desteklediklerini belirtti.

Üniversitelerde, araştırma kurumlarında ve teknoparklarda geliştirilen patentli teknolojilerin sanayiye aktarımı için Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Desteği'ni hayata geçirdiklerini anlatan Varank, Siparişe Dayalı Ar-Ge Programı'yla, firmaların ihtiyaç duyduğu Ar-Ge tabanlı ürünleri KOBİ ölçeğindeki tedarikçileri eliyle geliştirmesine destek verdiklerini dile getirdi.

Varank, Ufuk 2020 Programı'nda 744 başarılı projeyle şu ana kadar 365,4 milyon avro fonu Türkiye'ye kazandırdıklarına dikkati çekerek, "Türkiye'nin aldığı hibe destek miktarı ilk kez Avrupa Birliği'ne ödediği katkı payını aştı. 2020 yılında ödememiz gereken 77,8 milyon avroluk katkı payını, yaptığımız müzakereler sonucu doğrudan ülkemizdeki araştırmacılara tahsis ettik." diye konuştu.

- "Hassas Güdüm Kiti operasyonel kullanıma hazır"

Mustafa Varank, sunumunda savunma sanayisine yönelik çalışmalara ilişkin de bilgiler verdi.

TÜBİTAK bünyesinde motor teknolojileri, enerjetik malzemeler, biyomalzeme-biyomekanik-biyoelektronik, yüksek sıcaklık malzemeleri, fotovoltaik ve savunma teknolojileri alanlarında 7 kritik altyapıyı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete açtıklarını ifade etti.

Hassas Güdüm Kiti’nin (HGK-83) F4 ve F16 uçakları üzerindeki testlerini tamamladıklarını bildiren Varank, şöyle konuştu:

"Kitler bu uçaklarda operasyonel kullanıma artık hazır. Milli imkan ve kabiliyetlerle geliştirilen Ardışık Delici Uçak Bombası, HABRAS Dinamik Test Altyapısı'nda güçlendirilmiş betonu delmeyi başardı. Yer testleri başarıyla tamamlanan Bozdoğan ve Gökdoğan hava-hava füzelerinin uçak üzeri sertifikasyon testlerine başladık. Türkiye'nin ilk yerli ve milli GPS alıcısı KAŞİF, güdüm kitlerine entegre edildi ve gerçekleştirilen atış testiyle sahadaki yüksek hassasiyeti doğrulandı."

Milli işlemci Çakıl'ın ilk prototipini ürettiklerini, başarıyla çalıştırdıklarını ve ASELSAN'ın ürünlerinde kullanılmaya başlanacağını belirten Varank, 59 milyon çipli kimlik kartında da TÜBİTAK BİLGEM’in geliştirdiği Milli Akıllı Kart İşletim Sistemi'nin kullanıldığını söyledi.

Varank, araca monte yüksek güçlü Lazer Silah Sistemi'ni Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim ettiklerini, denizaltılar için geliştirilen milli savaş yönetim sisteminin kabul testlerine başlandığını bildirdi.

- Milli motor ve uydu projeleri

Varank, hidroelektrik santralleri için geliştirilen francis türbini, senkron jeneratör, hız regülatörü, ikaz ve SCADA sistemlerinin Kepez-1 Hidroelektrik Santrali'nde kullanıldığını kaydetti.

Antarktika'ya kalıcı üsle mühür vurmak için çalışmaların devam ettiğini dile getiren Varank, 30'u Marmara Bölgesi'nde olmak üzere Türkiye genelindeki 55 sismolojik gözlem istasyonuyla AFAD ve ilgili kurumlara deprem verisi sağladıklarını anlattı.

TÜBİTAK ve TCDD ortaklığında kurulan Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü'nde demir yolu ve deniz araçlarını, motorlar ve alt sistemlerini yerli üreticilerle geliştirip test ettiklerini ifade eden Varank, şöyle devam etti:

"Yerli lokomotiflerde de kullanılacak 1200 beygir gücünde özgün ve milli dizel motorumuzu TÜRASAŞ iş birliğiyle geliştiriyoruz. İlk metre altı çözünürlüklü milli görüntüleme uydumuz İMECE'nin ısıl yapısal yeterlilik ve elektriksel model entegrasyonunu ve RF Modeli testlerini başarıyla tamamladık. İlk milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A'nın mühendislik modelini tamamladık, uçuş modelinin yapımına başladık.

TRUBA süper bilgisayarımızın kapasitesini 2 kata kadar artıracak yeni nesil veri merkezimizi ODTÜ'de kuruyoruz. 6550 sayılı Kanun kapsamında Bakanlığımızca desteklenen araştırma altyapılarını güçlendiriyoruz. Bu yıl ODTÜ Güneş Enerjisi Araştırma Merkezi, Ankara Üniversitesi Elektron Hızlandırıcı ve Işınım Tesisi ve Deniz Hukuku Araştırmaları Merkezi'ni de ulusal mükemmeliyet merkezleri olarak destek kapsamına aldık."

- Milli Uzay Programı çalışmaları

Bakan Varank, Milli Uzay Programı ile Türkiye'nin yol haritasını belirlediklerini söyledi.

Uzay konusundaki son dönem gelişmeleri dikkate alarak, Türkiye'nin kabiliyetleri, insan kaynağı ve hedefleri ışığında milli uzay stratejilerini geliştirdiklerini belirten Varank, uzay çalışmalarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Üniversiteler ve diğer kurumlarla iş birlikleri tesis ediyoruz. Yakında kamuoyuyla da paylaşacağımız Milli Uzay Programı'nda uydulardan fırlatma sistemlerine, uzaya erişimden altyapılara kadar somut ve iddialı projeler yer alıyor. Savunma sanayindekine benzer bir ekosistemi uzay sanayinde de oluşturarak, yüzlerce firmamızın bu alanda üretici olmasını sağlayacağız. Bununla birlikte ülkemizin uzaya ilişkin haklarını koruma ve geliştirmeye yönelik uzay hukuku ve mevzuat çalışmalarımız da devam ediyor.

Uzay alanında ikili ve çok taraflı iş birliklerimizi de geliştiriyoruz. Şimdiye kadar üç ülkeyle uluslararası iş birliği anlaşması imzaladık. Bizimle bu alanda daha yakın çalışmak isteyen İtalya, İspanya, Çin, Rusya ve Japonya gibi ülkelerin de aralarında bulunduğu 16 ülkeyle görüşmelerimiz sürüyor."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bakanlıkla birlikte bağlı ve ilgili kuruluşların Sayıştay raporlarına değindi.

Bu raporlarda herhangi bir kamu zararı tespiti bulunmadığına işaret eden Varank, "Uygulamaya dönük aksaklıkların bir kısmını zaten düzelttik, diğerleri için de çalışıyoruz. KOSGEB ve TÜBA'nın 2019 yılı Sayıştay denetim raporlarında herhangi bir bulgu yok. Türk Patent ve Marka Kurumu ile Türkiye Uzay Ajansı, 2019 yılı Sayıştay denetimi kapsamına alınmadığından bu sene rapor düzenlenmedi. Bakanlığımız, bağlı, ilgili ve koordine ettiğimiz kuruluşlarla ilgili Sayıştay raporlarında bahsedilen hususları yakından takip ediyoruz." dedi.

- "Ekonomi yönetiminde tam bir koordinasyon var"

Yüksek katma değerli üretim, inovasyon ve girişimcilik öncülüğünde güçlü büyümeyi yakalayacaklarını ifade eden Varank, Türkiye'nin yeni başarı hikayesini kadınlar ve gençler başta olmak üzere girişimciler, ülkesine güvenen sanayiciler, bilim insanları ve emekçilerle birlikte yazacaklarını vurguladı. Varank, şunları kaydetti:

"Savunma ve havacılık, ilaç ve tıbbi cihaz, otomotiv, ana metal, raylı sistemler, makine, beyaz eşya, elektrik-elektronik, kimya ve gıda sektörleri başta olmak üzere üretim kabiliyetlerimizi daha da geliştireceğiz. Ülkemizi biyoteknoloji, kuantum hesaplama, hızlandırıcılar ve yeni nesil nükleer reaktörler gibi çığır açıcı kritik teknolojilerde öncü ülkelerden biri yapmak istiyoruz. Bu hedefleri gerçekleştirebilmek için kurumsal yapımızı daha da güçlendirdik. Bakanlığımızı üretimin ve kalkınmanın hamisi olarak görüyoruz. Atacağımız tüm adımları, paydaşlarımızla istişare ederek belirliyoruz. Ekonomi yönetiminde de bakanlıklarımız arasında tam bir koordinasyon ve iş birliği var. Türkiye'nin istikameti bellidir. Ülkemizi küresel bir üretim ve teknoloji üssü yapmak için tüm kaynaklarımızı seferber etmiş durumdayız."

Mustafa Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının en fazla bütçe artışının olduğu ikinci bakanlık olduğunu söyledi.

Organize sanayi bölgeleri ve sanayi siteleri için kullanılacak bütçenin yüzde 400, TÜBİTAK'ın Ar-Ge bütçesinin yüzde 100 artacağını kaydeden Varank, "Bütçemizdeki bu artışı verimliliği odağa alan, değer oluşturan, oluşturduğu değeri ülkenin dört bir yanına dengeli yayan ve doğayı koruyan üretken projelerde değerlendireceğiz. Milletimizden bize emanet olduğu bilinciyle, 2021 yılı bütçemizi en verimli şekilde kullanacağımızı belirtmek istiyorum." dedi.

(Sürecek)



