  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim 2021 YDUS 2. Grup tercihler başladı mı? (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları) 2021 YDUS tercih tarihleri:
Eğitim

2021 YDUS 2. Grup tercihler başladı mı? (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları) 2021 YDUS tercih tarihleri:

2021 YDUS tercihleri başladı mı? Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-YDUS 2. Grup) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanı için tercih işlemleri adaylar tarafından bir hayli merak ediliyordu. Son dakika gelişmesine göre, ÖSYM 2021-YDUS 2. Grup (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları) tercih işlemlerine ilişkin duyuruyu yaptı. Peki 2021 YDUS Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları tercihleri başladı mı?

Yeniakit Publisher
2022-05-13 15:09:00 - 2022-05-13 15:10:17
2021 YDUS 2. Grup tercihler başladı mı? (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları) 2021 YDUS tercih tarihleri:

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-YDUS 2. Grup) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanı için tercih işlemleri, 13 - 20 Mayıs 2022  tarihleri arasında yapılacaktır.

Tercih işlemleri, 20 Mayıs 2022 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir. Adaylar tercihlerini, bireysel olarak 13 Mayıs 2022 günü saat 14.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabileceklerdir. Yerleştirme işleminde, 2021-YDUS Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2021-YDUS yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

2021-YDUS (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları) Tercih Bilgileri ve Tablolar (2. Grup) tercih kılavuzu için tıklayın

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay