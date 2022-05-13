2021 YDUS 2. Grup tercihler başladı mı? (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları) 2021 YDUS tercih tarihleri:

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-YDUS 2. Grup) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanı için tercih işlemleri, 13 - 20 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

Tercih işlemleri, 20 Mayıs 2022 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir. Adaylar tercihlerini, bireysel olarak 13 Mayıs 2022 günü saat 14.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabileceklerdir. Yerleştirme işleminde, 2021-YDUS Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2021-YDUS yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

2021-YDUS (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları) Tercih Bilgileri ve Tablolar (2. Grup) tercih kılavuzu için tıklayın