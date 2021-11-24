Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları sona erdi. Başvuru yapanlar ise sonuçların ne zaman ilan edileceğini araştırmaya başladı. Peki, VGM burs sonuçları ne zaman nereden açıklanacak?

2021 VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğrenim bursu başvuruları 1-15 Kasım tarihlerinde alındı. Başvuru yapanlar ise sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. VGM burs sonuçları KYK sonuçlarının açıklanmasının ardından ilan ediliyor. Geçtiğimiz yıl KYK sonuçları 7 Aralık’ta açıklanmış hemen ardından da VGM sonuçları ilan edilmişti. KYK sonuçlarının kasım ayı sonucunda açıklanması, VGM burs sonuçlarının ise aralık ayının ilk haftası ilan edilmesi bekleniyor.

2021-2022 eğitim öğretim yılında yükseköğretim bursu aylık 400 lira olarak ödenecek. Yabancı uyruklu öğrencilere ise 600 TL’lik burs ödemesi yapılacak.

VGM ortaöğretim burs başvuruları ise 15-30 Ekim tarihleri arasında alındı. ortaöğrenim sonuçları da henüz ilan edilmedi.