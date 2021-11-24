  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim 2021 VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
Eğitim

2021 VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM burs sonucu | Vakıflar Genel Müdürlüğü her yıl ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine burs sağlıyor. VGM burs başvurusunda bulunanlar ise sonuçların ne zaman ilan edileceğini araştırmaya başladı. Peki, VGM bursu ne zaman açıklanır? VGM burs sonuç sayfayı | VGM bursu ne zaman ayın kaçında ilan edilecek?

Yeniakit Publisher
2021-11-24 12:20:00 -
2021 VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları sona erdi. Başvuru yapanlar ise sonuçların ne zaman ilan edileceğini araştırmaya başladı. Peki, VGM burs sonuçları ne zaman nereden açıklanacak?

2021 VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğrenim bursu başvuruları 1-15 Kasım tarihlerinde alındı. Başvuru yapanlar ise sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. VGM burs sonuçları KYK sonuçlarının açıklanmasının ardından ilan ediliyor. Geçtiğimiz yıl KYK sonuçları 7 Aralık’ta açıklanmış hemen ardından da VGM sonuçları ilan edilmişti. KYK sonuçlarının kasım ayı sonucunda açıklanması, VGM burs sonuçlarının ise aralık ayının ilk haftası ilan edilmesi bekleniyor.

2021-2022 eğitim öğretim yılında yükseköğretim bursu aylık 400 lira olarak ödenecek. Yabancı uyruklu öğrencilere ise 600 TL’lik burs ödemesi yapılacak.

VGM ortaöğretim burs başvuruları ise  15-30 Ekim tarihleri arasında alındı. ortaöğrenim sonuçları da henüz ilan edilmedi.

YKS 2022 ne zaman? ÖSYM 2022 YKS TYT AYT sınav başvurusu sınav tarihleri
YKS 2022 ne zaman? ÖSYM 2022 YKS TYT AYT sınav başvurusu sınav tarihleri

Eğitim

YKS 2022 ne zaman? ÖSYM 2022 YKS TYT AYT sınav başvurusu sınav tarihleri

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cübbeli Ahmet Hoca'dan dolar yorumu
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan dolar yorumu

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, sosyal medya hesabından 'Doların yeri dolar, vatanın yeri dolmaz' dedi...
Amerikan ekonomisine darbe ilk darbe vuruldu! Fiyatlara yüzde 25 zam açıklaması
Dünya

Amerikan ekonomisine darbe ilk darbe vuruldu! Fiyatlara yüzde 25 zam açıklaması

ABD ve Kanada tarihinin en yüksek enflasyonu ile mücadele ederken, ülkelerin en büyük mağazalarından biri Dollar Tree, enflasyon nedeniyle ü..
Dünyaca ünlü ekonomist, Türkiye'de doların yükselme sebebini açıkladı
Ekonomi

Dünyaca ünlü ekonomist, Türkiye'de doların yükselme sebebini açıkladı

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başekonomisti Robin Brooks, doların yükselme sebebinin Türk Lirası'na yapılan operasyon olduğunu kanıtla..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay