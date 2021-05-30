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Eğitim 2021 TYT Türkçe konuları nelerdir?
Eğitim

2021 TYT Türkçe konuları nelerdir?

Öğrencilerin, YKS sınavı için hazırlıkları devam ediyor. Lise son sınıf öğrencileri, gelecekleri için yoğun bir şekilde ders çalışmaya devam ediyor. YKS sınavın ilk oturumu olan TYT sınavının Türkçe dersinin konuları merak konusu oldu. Peki, 2021 TYT Türkçe konuları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-05-30 16:42:00 -
2021 TYT Türkçe konuları nelerdir?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021-YKS 1. Oturum (TYT) 26 Haziran’da, YKS 2. Oturum (AYT) ve YKS 3. Oturum (YDT)27 Haziran’da yapılacak. Ortaöğretim son sınıf öğrencileri, YKS sınavı için hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. İşte merak edilen haberin detayları…

2021 TYT Türkçe konuları nelerdir?

1-Sözcük Anlamı

2-Söz Yorumu

3-Deyim ve Atasözü

4-Cümle Anlamı

5-Cümle Yorumu

6-Paragrafta Anlatım Teknikleri

7-Paragrafta Konu-Ana Düşünce

8-Paragrafta Yapı

9-Paragrafta Yardımcı Düşünce

10-Ses Bilgisi

11-Yazım Kuralları

12-Noktalama İşaretleri

13-Sözcüğün Yapısı

14-Sözcük Türleri

15-Fiiller

16-Sözcük Grupları

17-Cümlenin Ögeleri

18-Cümle Türleri

19-Anlatım Bozukluğu

 

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