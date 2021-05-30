2021 TYT Türkçe konuları nelerdir?
Öğrencilerin, YKS sınavı için hazırlıkları devam ediyor. Lise son sınıf öğrencileri, gelecekleri için yoğun bir şekilde ders çalışmaya devam ediyor. YKS sınavın ilk oturumu olan TYT sınavının Türkçe dersinin konuları merak konusu oldu. Peki, 2021 TYT Türkçe konuları nelerdir?
ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021-YKS 1. Oturum (TYT) 26 Haziran’da, YKS 2. Oturum (AYT) ve YKS 3. Oturum (YDT)27 Haziran’da yapılacak. Ortaöğretim son sınıf öğrencileri, YKS sınavı için hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. İşte merak edilen haberin detayları…
2021 TYT Türkçe konuları nelerdir?
1-Sözcük Anlamı
2-Söz Yorumu
3-Deyim ve Atasözü
4-Cümle Anlamı
5-Cümle Yorumu
6-Paragrafta Anlatım Teknikleri
7-Paragrafta Konu-Ana Düşünce
8-Paragrafta Yapı
9-Paragrafta Yardımcı Düşünce
10-Ses Bilgisi
11-Yazım Kuralları
12-Noktalama İşaretleri
13-Sözcüğün Yapısı
14-Sözcük Türleri
15-Fiiller
16-Sözcük Grupları
17-Cümlenin Ögeleri
18-Cümle Türleri
19-Anlatım Bozukluğu