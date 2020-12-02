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Eğitim 2021 TYT matematik konuları ÖSYM YKS AYT matematik konuları
Eğitim

2021 TYT matematik konuları ÖSYM YKS AYT matematik konuları

2021 AYT Matematik Konuları, TYT Matematik Konuları, TYT-AYT matematik konuları neler? 2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) girecek öğrencilerin beklediği sınav konularına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığından açkılama geldi. Peki Matematik TYT konuları neler? AYT Matematik konuları hangileri?

Yeniakit Publisher
2020-12-02 11:20:00 - 2020-12-02 11:45:53
2021 TYT matematik konuları ÖSYM YKS AYT matematik konuları

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021 yılında yapılacak olan LGS ve YKS sınav konularına ilişkin açıklama yaptı. MEB yaptığı açıklamada ”LGS ve YKS gibi merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır. “ denildi. Bu açıklama sonrası YKS sınavına girecek öğrenciler YKS konularını araştırmaya başladı. Peki 2021 YKS matematik konuları neler?

Matematik TYT konuları

Tam Sayılar – Rasyonel Sayılar – Gerçel Sayılar

Temel Kavramlar

1. Dereceden Denklemler

Basit Eşitsizlikler

Mutlak Değer

Üslü Sayılar

Köklü Sayılar

Çarpanlara Ayırma

Bölünebilme Kuralları

OBEB – OKEK

Oran – Orantı

Cebirsel Problemler

Sayı Kesir – Yaş – Yüzde – Karışım – Kar Zarar – Hareket – İşçi Problemleri

Kümeler

Kartezyen Çarpım

Fonksiyonlar

Polinomlar

İkinci Dereceden Denklemler

Sayma

Olasılık – Kombinasyon – Permütasyon

İstatistik

AYT Matematik konuları hangileri?

Temel Kavramlar

Sayılar – Sayı Basamakları

Bölme ve Bölünebilme

OBEB – OKEK

Rasyonel Sayılar

Basit Eşitsizlikler

Mutlak Değer

Üslü Sayılar

Köklü Sayılar

Çarpanlara Ayırma

Denklem Çözme

Oran-Orantı

Problemler

Mantık

Kümeler

Kartezyen Çarpım

Fonksiyonlar

Permütasyon

Kombinasyon

Binom

Olasılık

İstatistik

2. Dereceden Denklemler

Karmaşık Sayılar

Polinomlar

Parabol

Trigonometri

Eşitsizlikler 

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