2021 TYT matematik konuları ÖSYM YKS AYT matematik konuları
2021 AYT Matematik Konuları, TYT Matematik Konuları, TYT-AYT matematik konuları neler? 2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) girecek öğrencilerin beklediği sınav konularına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığından açkılama geldi. Peki Matematik TYT konuları neler? AYT Matematik konuları hangileri?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021 yılında yapılacak olan LGS ve YKS sınav konularına ilişkin açıklama yaptı. MEB yaptığı açıklamada ”LGS ve YKS gibi merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır. “ denildi. Bu açıklama sonrası YKS sınavına girecek öğrenciler YKS konularını araştırmaya başladı. Peki 2021 YKS matematik konuları neler?
Matematik TYT konuları
Tam Sayılar – Rasyonel Sayılar – Gerçel Sayılar
Temel Kavramlar
1. Dereceden Denklemler
Basit Eşitsizlikler
Mutlak Değer
Üslü Sayılar
Köklü Sayılar
Çarpanlara Ayırma
Bölünebilme Kuralları
OBEB – OKEK
Oran – Orantı
Cebirsel Problemler
Sayı Kesir – Yaş – Yüzde – Karışım – Kar Zarar – Hareket – İşçi Problemleri
Kümeler
Kartezyen Çarpım
Fonksiyonlar
Polinomlar
İkinci Dereceden Denklemler
Sayma
Olasılık – Kombinasyon – Permütasyon
İstatistik
AYT Matematik konuları hangileri?
Temel Kavramlar
Sayılar – Sayı Basamakları
Bölme ve Bölünebilme
OBEB – OKEK
Rasyonel Sayılar
Basit Eşitsizlikler
Mutlak Değer
Üslü Sayılar
Köklü Sayılar
Çarpanlara Ayırma
Denklem Çözme
Oran-Orantı
Problemler
Mantık
Kümeler
Kartezyen Çarpım
Fonksiyonlar
Permütasyon
Kombinasyon
Binom
Olasılık
İstatistik
2. Dereceden Denklemler
Karmaşık Sayılar
Polinomlar
Parabol
Trigonometri
Eşitsizlikler