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Eğitim 2021 TUS sınav giriş belgesi nereden alınır?
Eğitim

2021 TUS sınav giriş belgesi nereden alınır?

ÖSYM tarafından yapılan TUS sınavı, Tıpta Uzmanlık Eğitimi almak isteyen adayların girdiği sınava verilen isimdir. 21 Mart 2021 tarihinde yapılacak olan TUS sınavının giriş belgesinin ne zaman alınabileceği merak konusu oldu. Peki, 2021-TUS sınav giriş belgesi nereden alınır?

Yeniakit Publisher
2021-03-11 16:35:00 -
2021 TUS sınav giriş belgesi nereden alınır?

ÖSYM’nin 21 Mart 2021 tarihinde yapacağı TUS sınavının giriş belgeleri erişime açıldı. Tıpta Uzmanlık Eğitimi almak isteyen adayların gireceği sınavın giriş belgesi merak konusu oldu. İşte” 2021-TUS sınav giriş belgesi nereden alınır?” sorusunun cevabı…

2021 TUS sınav giriş belgesi nereden alınır?

21 Mart 2021 tarihinde yapılacak olan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına(2021-TUS) girecek adayların, yer bilgisini gösteren Sınav Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden 10 Mart 2021 tarihinden itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle öğrenebilirsiniz.

2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş sınavının belgesini https://ais.osym.gov.tr/Yetki/Giris?ReturnUrl=%2FTUS%2F2021%2F1%2FGirisBelgesi sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz.

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