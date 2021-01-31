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Eğitim 2021 TUS ne zaman? Başvurular başladı mı?
Eğitim

2021 TUS ne zaman? Başvurular başladı mı?

2021 TUS ne zaman yapılacak? İşte Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı takvimi adaylar tarafından merak kazandı. Peki, 2021 TUS ne zaman? Başvurular başladı mı?

Yeniakit Publisher
2021-01-31 20:32:00 -
2021 TUS ne zaman? Başvurular başladı mı?

2021 Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) sınav takvimi açıklandı. ÖSYM sınav takvimi açıklandığından beri en çok merak edilenlerden biri de 2021 TUS başvuru tarihi oldu

2021 TUS ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2021 sınav tarihi bu sene 21.03.2021 olarak belirlendi.

2021 TUS başvuruları ne zaman başlayacak?

2021 TUS'a başvurmak isteyen adaylar, 02.02.2021-10.02.2021 tarihlerinde ÖSYM internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle başvurularını yapabilecek.

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